Una gamma di oltre 80 accessori MOPAR per 500 elettrica

Il team di Mopar ha sviluppato una gamma di oltre 80 accessori esclusivamente dedicati alla 500, la prima vettura di FCA nata full electric. Mopar ha lavorato su quattro territori che esprimono al meglio l’anima dei clienti 500. Grande risalto, dunque, all’elemento fashion, con pacchetti che esaltano le diverse sfumature e che possono avere l’eleganza e la distintività dell’ottone (fashion pack) o del cromato (chrome pack), ma sempre guardando al comfort dei clienti con il “tunnel pocket” – con portaborsa personalizzata e apposita pochette dove poter riporre telefono, trucchi e vanity kit. Non mancano cerchi diamantati dedicati, un pacchetto di cromature specifiche, la key cover specifica e la lavorazione chevron del tetto che richiama proprio il lavoro artigianale proprio della fashion industry.

Ma 500, tradizionalmente, appartiene anche al mondo della sportività. Con la gamma Sport Techno, Mopar ha esplorato un tema che fa parte della storia del modello esaltandone fortemente il carattere. Esclusivi cerchi in lega da 17″, calotte degli specchietti retrovisori logo frontale e posteriore e key cover, tutti in colorazione grigio maratea opaco rendono questo veicolo marcatamente sportivo. Non mancano decorazioni specifiche per il tetto e per le fiancate. Completa la serie di personalizzazioni il battitacco illuminato e l’Interior Ambient Light, per un tocco di luminosità extra all’abitacolo. Infine è stata data massima attenzione all’ambiente, sviluppando accessori con materiali riciclati o riciclabili come ad esempio il materiale utilizzato per l’iconica chiave “Pebble Stone” in materiale derivante dagli scarti di produzione vegetale, cercando l’etica nell’estetica, ma senza dimenticare l’heritage che questa vettura porta con sè: da qui i mondi “ethics&aesthetics” e “Be Proud”.

L’amore per l’ambiente si può esprimere anche attraverso una foglia sul tetto e i tappetini eco, e l’amore per se stessi e gli occupanti del veicolo attraverso il D-Fence Pack, composto da filtro abitacolo ad alta pressione, purificatore d’aria e lampada UV aiuta ad igienizzare l’interno dell’auto in 3 step: migliora la qualità dell’aria proveniente dall’esterno, purifica quella già all’interno dall’abitacolo ed elimina fino al 99% dei batteri. Dunque ogni Nuova 500 sarà un’inimitabile icona di coolness e fascino, capace di ispirare il cambiamento e diventare parte della soluzione per una nuova mobilità, ma grazie a Mopar sarà molto difficile incontrarne al semaforo due esemplari perfettamente identici. Tutto questo senza dimenticare l’esperienza elettrica del cliente che deve essere semplice e naturale. Un esempio è l’avvolgicavo brandizzato 500. Può sembrare banale, ma ogni dettaglio è stato studiato per migliorare la vita anche durante la fase di ricarica, a cui ci si approccia oggi con la naturalezza dei gesti più consueti.

E se la Nuova 500 è l’auto del futuro, il team Connected Services di Mopar non poteva che sviluppare un set di servizi innovativi per rendere questa vettura la più tecnologica e connessa di sempre. I clienti troveranno infatti incluse tantissime funzionalità disponibili sia su smartphone grazie alla mobile App FIAT sia a bordo della vettura, tramite il nuovo sistema di infotainment. Grazie all’applicazione FIAT è possibile controllare da remoto la propria Nuova 500: si può verificare lo stato di ricarica, aprire e chiudere le porte, attivare le luci e programmare il condizionatore. Si possono ricercare le colonnine di ricarica pubblica più vicine e gestire la manutenzione della vettura. E in caso di necessità o pericolo, l’auto metterà subito in contatto il guidatore con un operatore per l’invio dei soccorsi o dell’assitenza.

Attraverso la funzione Send &Go, poi, si può pianificare il percorso di viaggio la sera prima e inviarlo alla 500 per trovarla pronta all’uso il mattino seguente. Inoltre, dopo aver fatto il primo accesso alla App FIAT, si verrà indirizzati così da poter vivere un’esperienza completa tramite il servizio My easy Charge, con cui verificare immediatamente la disponibilità delle stazioni di ricarica più vicine, avviare il processo di ricarica e pagare dal proprio cellulare, e tramite la EasyWallbox, con cui gestire da casa le funzionalità di ricarica.

Tutti queste funzioni di connettività sono abilitate dalla Uconnect Box, attraverso cui è possibile accedere anche ai servizi on board e ad esempio trasformare la propria macchina in un vero e proprio Hot-Spot WIFI, a cui collegare fino a 8 dispositivi, usare i servizi vocali di Amazon Alexa in vettura, essere costantemente informati sulla condizione traffico, meteo e autovelox, e avere le mappe sempre aggiornate grazie agli aggiornamenti “over the air”.

Uconnect box è una scatola telematica certificata, grazie a cui i clienti potranno accedere alle proposte di partner selezionati leader di settore e a vantaggi assicurativi legati ai dati telematici del veicolo. Non solo, oltre a tutti questi servizi inclusi, si aggiungono altri pacchetti opzionali, disponibili su un nuovo e-commerce dedicato all’offerta di servizi connessi a valore, permettendo così al cliente finale una esperienza diretta di acquisto: come My Alert, pensato per tenere sempre sotto controllo la propria 500 ed essere informati in caso di sospetto tentativo di furto o My Fleet Manager, una soluzione innovativa e completa in fase di lancio contestualmente alla Nuova 500, che consentirà alle aziende di controllare e monitorare la propria flotta di veicoli connessi grazie ad un portale dedicato.

Quando si tratta di mantenere la Nuova 500, Mopar Vehicle Protection offre una serie di Contratti di servizio flessibili e convenienti, che bloccano immediatamente i costi di riparazioni e costi delle manutenzioni future. Il portafoglio è così composto:

Garanzia estesa: protezione continua, anche oltre il periodo della garanzia legale. Piani di manutenzione – ordinaria e straordinaria, a tariffe vantaggiose con una pianificazione chiara e prestabilita degli interventi, compresi controlli specifici sulla batteria ad alto voltaggio per garantire prestazioni ottimali. Non manca infine la manutenzione complementare, con servizi a corollario dei piani di manutenzione e dell’estensione di garanzia. Mopar Vehicle Protection è il giusto mix di competenza, valore e convenienza.

