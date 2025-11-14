Una lettera aperta della Commissione paneuropea per il clima e la salute 

Intervento della Commissione paneuropea del World Health Organization (OMS), di cui fa parte Enrico Giovannini, presidente del Comitato scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile(Asvis) su clima e salute. L’intervento è stato pubblicato ieri e diffuso nei network. Oggi stesso, invece, è diffuso un Rapporto sulle relazioni tra clima e salute predisposto in occasione della Cop30 che si sta tenendo in Brasile.

L’inazione per il clima sta già costando vite umane e mezzi di sussistenza. La regione europea dell’Oms si sta riscaldando a circa il doppio della media globale, con impatti a cascata su salute, infrastrutture ed economie. Negli ultimi due decenni, la mortalità legata al caldo in Europa è aumentata del 33% – passando da 51 a 68 decessi ogni 100 000 persone all’anno – in particolare tra gli anziani, con le donne più colpite degli uomini. L’intensificarsi delle inondazioni in Europa e in Asia centrale sta distruggendo le infrastrutture, interrompendo i mezzi di sussistenza e i servizi essenziali, e gli eventi meteorologici estremi stanno diventando sempre più inassicurabili. A livello globale, il quadro è allarmante. Solo nel 2024, ad esempio, l’esposizione al calore ha portato a una perdita stimata di 639 miliardi di ore di lavoro, equivalenti a 307 milioni di posti di lavoro a tempo pieno, ovvero l’intera forza lavoro di Francia, Germania, Italia, Spagna e Stati Uniti messi insieme, con conseguenti perdite di reddito potenziali di 1,09 trilioni di dollari, all’incirca le dimensioni dell’economia polacca. Non si tratta solo di statistiche: rappresentano famiglie incapaci di lavorare, comunità distrutte e perdita di reddito che porta ad un aumento della povertà. I costi dell’inazione sono già stati pagati in termini di vite, mezzi di sussistenza e crescenti disuguaglianze all’interno e tra i paesi e le generazioni. Il crescente costo sanitario ed economico dell’inazione climatica – e i molteplici benefici dell’azione – richiedono un’agenda climatica molto più ambiziosa. Gli impatti sui sistemi sanitari sono profondi. Gli ospedali e le cliniche devono far fronte a un’impennata della domanda dovuta a ondate di calore, incendi, inondazioni e malattie trasmesse da vettori e altre malattie infettive, oltre a condizioni cardiovascolari, respiratorie e mentali. Il cambiamento climatico amplifica l’inquinamento atmosferico, già responsabile di mezzo milione di morti premature nella regione europea dell’Oms ogni anno. Le interruzioni dell’energia e dell’acqua rendono più difficile per gli operatori sanitari fornire assistenza,

L’adattamento da solo non basta. Porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili è essenziale per prevenire ogni anno cinque milioni di morti premature in tutto il mondo dovute all’inquinamento atmosferico e ridurre i rischi climatici. Il settore sanitario stesso contribuisce a circa il 5% delle emissioni regionali di gas serra, equivalenti all’impronta di carbonio dei Paesi Bassi. Ma tutti i settori – energia, trasporti, agricoltura, sviluppo urbano – devono unirsi per ridurre le emissioni, proteggere la salute e migliorare la vita. In un contesto di crescenti minacce, c’è motivo di sperare. La partnership EHP per l’azione climatica nel settore sanitario, guidata dall’Irlanda e da 11 Stati membri della regione europea dell’OMS, esemplifica la leadership e la solidarietà regionali. Recentemente, i paesi hanno discusso di come il settore sanitario possa guidare la decarbonizzazione dell’uso dei farmaci passando a prodotti meno dannosi per l’ambiente, integrando criteri ambientali nelle catene di approvvigionamento e riducendo gli sprechi in farmacie e ospedali. Città e regioni sono anche potenti motori dell’azione climatica locale con un impatto globale.

Molti stanno riprogettando le strade per pedoni, ciclisti e trasporti pubblici puliti; i governi stanno investendo in trasporti sanitari, pasti scolastici sostenibili; e le aziende stanno passando all’energia pulita. La trasformazione non solo è possibile, ma è già in corso, con molteplici benefici per la società.

L’azione per il clima e la salute deve ora essere intensificata con urgenza e solidarietà. I ​​costi dell’inazione sono insostenibili. I benefici – per le persone, il pianeta e le generazioni future – sono inconfutabili.

Katrín Jakobsdóttir, ex Primo Ministro d’Islanda, presidente della Commissione Paneuropea per il Clima e la Salute

Andrew Haines, professor, consulente scientifico capo

Majlinda Bregu, ex segretaria generale del Consiglio di Cooperazione Regionale

Hans Bruyninckx, professor, ex direttore esecutivo dell’Agenzia Europea dell’Ambiente

Sandrine Dixson-Declève, presidente onoraria del Club di Roma e presidente esecutivo di Earth4All

Omnia El Omrani, fellow in cambiamenti climatici e politiche sanitarie, Imperial College di Londra (Regno Unito)

Enrico Giovannini, ex ministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile (Italia)

Khatuna Gogaladze, ex ministro dell’Ambiente e della Protezione delle Risorse Naturali (Georgia)

Connie Hedegaard, ex commissario dell’Unione Europea per l’Azione per il Clima

Ernst Kuipers, professor, ex ministro della Salute, del Welfare e dello Sport (Paesi Bassi)

Karl Lauterbach, ex ministro della Salute (Germania)

Sulton Rahimzoda, presidente del Comitato statale per gli investimenti e la gestione dei beni statali (Tagikistan)

Hülya Şirin, professoressa associata, Università di Scienze della Salute (Turchia)

La Commissione Paneuropea per il Clima e la Salute

La Commissione Paneuropea per il Clima e la Salute è un gruppo consultivo indipendente, presieduto dall’ex Primo Ministro islandese Katrín Jakobsdóttir e supportato dal consulente scientifico capo Andrew Haines, professor di cambiamenti ambientali e salute pubblica presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

La Commissione è composta da undici commissari, ognuno dei quali apporta una comprensione specifica e completa del nesso tra clima, salute e definizione delle politiche proveniente da tutta la Regione Europea dell’OMS. È stata convocata dal direttore regionale dell’OMS per l’Europa Hans Henri P. Kluge per individuare percorsi che portino dalle prove scientifiche all’azione, con l’obiettivo di proteggere e promuovere la salute in un clima in cambiamento.

Attraverso tre audizioni di esperti, dedicate alla comprensione delle minacce, allo sblocco delle opportunità di intervento e alla governance della trasformazione, la Commissione ha ascoltato professionisti sanitari, scienziati, responsabili politici e comunità di tutta la Regione. Nelle prossime consultazioni ascolterà direttamente le testimonianze di città, regioni e leader del settore sanitario che stanno già adottando strategie concrete per proteggere la salute, ridurre le emissioni e rafforzare la resilienza.

Ulteriori informazioni sui membri della Commissione Paneuropea per il Clima e la Salute sono disponibili qui. Per richieste dei media è possibile contattare Bhanu Bhatnagar (bbhatnagar@who.int) o James Creswick (creswickj@who.int)