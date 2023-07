Una Lexus NX450h+ Plug-in Hybrid per la Regione Emilia Romagna

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata consegnata presso la sede della Regione Emilia-Romagna a Bologna, una Lexus NX 450h+ Plug-in Hybrid che sarà utilizzata per le esigenze istituzionali della Regione. Tale iniziativa fa parte del Piano Regionale “Mi Muovo Elettrico” che ha visto, tra l’altro, la sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa per lo sviluppo della mobilità elettrica e alternativa. L’uso della vettura permetterà alla Regione Emilia-Romagna di valutare e toccare con mano i benefici concreti della tecnologia Lexus Plug-in Hybrid, una delle soluzioni più evolute del Gruppo Toyota per ridurre drasticamente le emissioni ed i consumi nella mobilità. L’NX450h+ rappresenta, infatti, la massima espressione della tecnologia Premium Hybrid di Lexus, in grado di contribuire immediatamente alla riduzione delle emissioni senza rinunciare al piacere di guida.

Con questo modello, Lexus ha confermato la sua leadership di mercato premium nella tecnologia ibrida elettrica realizzando un powertrain che eccelle in tutte le aree chiave. Il sistema Plug-in completo, inclusi motori elettrici e batteria, produce un massimo di 309 CV / 227 kW, consentendo un’accelerazione da 0-100 km/h in 6,3 secondi. Allo stesso tempo, le emissioni di CO2 comprese tra 21-25 g/km e il consumo di carburante di 0,9-1,1 l/100 km, tra i migliori del segmento di riferimento. Grazie alla sua potente batteria ricaricabile agli ioni di litio e all’efficienza del gruppo propulsore, NX 450h+ offre anche un’autonomia in EV sostanzialmente più elevata: da 70 a 74 km nel ciclo combinato WLTP, valore che sale a 89-97 km nel ciclo urbano. La consegna è avvenuta alla presenza dell’Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia, Luigi Ksawery Lucà, del titolare della concessionaria locale Lexus Bologna, Sergio Morini e del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Il Presidente Bonaccini e L’AD Lucà hanno insieme condiviso il fatto che: “Il processo di elettrificazione rappresenta una scelta strategica vincente ed efficace per una mobilità sostenibile con la quale contribuire in maniera decisiva ad abbattere le emissioni inquinanti e rallentare il cambiamento climatico”.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).