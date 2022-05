Una mamma al museo, visite scontate nelle sale del Principe per la festa dell’8 maggio

Visite guidate speciali nel giorno della Festa della Mamma al Museo Filangieri. A promuoverle è l’associazione Parthenope Experience. Domenica 8 maggio sarà applicato un prezzo speciale a tutte le mamme che parteciperanno in compagnia di un’altra persona. Sarà inoltre possibile ricevere un biglietto personalizzato di auguri da regalare alla propria mamma. Il tour prevede due turni, con inizio alle 10,15 e alle 11,45 della durata di 2 ore (appuntamento, qualche minuto prima, all’esterno del museo). Queste, fa sapere l’organizzazione, le quote di partecipazione: per la mamme (più un’altra persona) 23 €; per gli adulti 16 €; per bambini fino a 9 anni 3 €. Per prenotarsi è necessario scrivere a partenopexperience@gmail.com oppure chiamare o inviare un whatsapp al numero +39 366 319 1005.

La visita al museo

Il museo Filangieri si trova all’interno dello storico Palazzo Como (spostato indietro di 20 metri rispetto all’originaria ubicazione, in occasione dei lavori di Risanamento). Fu donato alla città nel 1882 dal principe Gaetano Filangieri.

Il percorso museale inizia al piano terra con la “Sala Carlo Filangieri” dove è possibile ammirare preziose sculture, armi e armature. Al piano superiore si trova la “Sala Agata”, dedicata alla madre del principe Gaetano Filangieri. E’ caratterizzata da un pregevole pavimento maiolicato, e vi sono esposti dipinti di importanti artisti europei e italiani (tra i quali Battistello Caracciolo, Andrea Vaccaro, il Guercino, Giuseppe de Ribera e Luca Giordano). Un passetto in legno permette di raggiungere la “Biblioteca” che vanta una prestigiosa e ampia raccolta di libri antichi.

