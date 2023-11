Una manovra economica che non soddisfa nessuno

Sembra proprio che venerdì sarà il dies irae. Lo sciopero “generale”, contestato da più parti anche per la sua stessa definizione, si farà. Pertanto è prudente evitare di sperare in ripensamenti dell’ultimo minuto. Lunedì entrambi le Commissioni di Bilancio riunite, l’una della Camera, l’altra del Senato, hanno ricevuto, per essere ascoltato in merito, il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Dopo di lui hanno fatto conoscere alla stessa i loro commenti la Banca d’ Italia, la Corte dei Conti e l’ ISTAT. Per rimanere obiettivi è necessario premettere che nessuno dei quattro invitati ha portato, seppure simbolicamente, rose e fiori, per indicare che ciascuno di essi aveva da evidenziare con plauso sia il testo della legge di bilancio che quello di riforma del Fisco. Anche soffermandosi a considerare solo i rilievi del Presidente Bonomi, si può facilmente dedurre che, nella sostanza, è la scarsità di dotazione finanziaria delle misure concepite che non fa gioire gli imprenditori. Dando per già note le varie provvidenze per la riduzione del cuneo fiscale e altri interventi della stessa portata, manca comunque il primo dei motori in grado di rimettere in moto il sistema produttivo. La più importante carenza di attenzione nei confronti del sistema industriale, secondo Confindustria è la mancata conferma dell’ACE, Aiuti alla Crescita Economica. Essa consiste in agevolazioni fiscali per le aziende che reinvestano gli utili nel proprio capitale. Secondo l’ Ufficio Studi di Viale dell’ Astronomia, da solo il mancato rinnovo dell’ACE toglie al mondo della produzione poco più di 4,5 miliardi di euro. Procedendo, anche se a passi da gigante, il primo giorno di questa settimana non ha offerto al Governo spunti di tranquillità. Oltre alla Banca d’Italia, anche la Corte dei Conti e l’ ISTAT hanno motivato il loro tepore nei confronti dell’ operato del Governo con espressioni che hanno molto in comune con il “vorrei ma non posso”. Esso è riferito a persone che assicurano di impegnarsi oltre le loro possibilità e i loro mezzi. Con parole ancora più esplicite, il Governo, subito dopo l’insediamento, aveva preso impegni con gli italiani che avrebbero permesso, se fosse riuscito a onorarli in toto, una crescita fuori di ogni ragionevole limite il debito pubblico. Tra l’altro esso era e resta sul podio tra dei primi paesi afflitti da quel male. A proposito di soldi presi in prestito dalle banche, la situazione degli italiani che vi fanno ricorso sta assumendo proprio in questo periodo contorni preoccupanti. C’è dell’altro in aggiunta all’innalzamento del prezzo che le banche e gli intermediari finanziari non bancari stanno praticando alla loro clientela di ogni genere. In seguito alla decisione della BCE, un atteggiamento altrettanto negativo del sistema creditizio sta disorientando sia quanti vorrebbero indebitarsi per investimenti di tipo industriale, sia coloro che avevano programmato di fare acquisti necessari per se stessi e per le proprie famiglie. Si tratta di una stretta silente ma nemmeno tanto, che va oltre il supporto per nuove necessità finanziare. Le banche, appena sentono puzza di bruciato, non esitano a richiedere il rientro degli affidamenti già posti in essere. Secondo gli interlocutori prima descritti, anche quanto è stato appena descritto trova buona parte della sua origine nell’ operato del Governo. Esso non ha allargato a sufficienza il cordone degli stanziamenti in favore delle Banche anche se solo per ampliare i fondi che controbilanciano il rischio comportato da determinati affidamenti. È chiaro a tal punto che nessun italiano può sentirsi soddisfatto per l’operato dell’Esecutivo. Ciò che più desta preoccupazione è che, fatte salve alcune navi in perfetto armamento per le loro caratteristiche di unicità, il resto del naviglio italiano l’anno prossimo resterà in rada. Intendendo esprimere con ciò che saranno pochi, sia tra gli imprenditori che tra i consumatori privati, quanti l’anno prossimo saranno in grado di ottenere soldi dal sistema creditizio. Il parroco del villaggio ebbe a dire già molto tempo fa che senza soldi non si cantano messe. Figurarsi se senza gli stessi si possano fare investimenti o spese.