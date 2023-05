Evento diffuso – organizzato dalla Commissione centrale e periferiche del Club alpino italiano per il VII Festival della sostenibilità dell’ASVIS.

domenica 14 maggio 2023: Fiesole, Sant’Alessio con Vialone, Selva di Progno, Reggio Emilia, Roccacasale, Petralia Sottana, Mira (Ve),Tortona. Sassuolo, Pesaro, Mondovì.

La Commissione centrale medica del Club alpino italiano, in collaborazione con le commissioni mediche periferiche, organizza la terza edizione dell’evento diffuso “Una montagna di salute”.

L’evento si svolge in diverse località del territorio italiano, con escursioni in ambiente naturale, per divulgare la promozione della salute, processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla. La promozione della salute è un indicatore riconosciuto nel Goal 3 “Salute e benessere” dell’Agenda 2030 e agisce attraverso i determinanti di salute; in particolare i corretti comportamenti e le abitudini di vita incidono sulla salute delle persone. Svolgere attività fisica in ambiente montano è un esempio di stile di vita sano per acquistare salute e benessere per tutte e tutti. Inoltre, il contesto naturale invita alle riflessioni sulle interconnessioni tra la salute dell’uomo e quella animale e ambientale che devono essere considerate nell’approccio one health necessario per una salute sostenibile.

Contatti

Simonini Gianmarco, presidente Commissione medica Lpv

Email: gianmarco.simonini@libero.it

Tel. 335 6181769

Email: commissionemedicalpv@gmail.com

Bacchioni Alessandro, presidente sezione La Spezia

Email: cailaspezia@libero.it

Tel. 347 1634537

