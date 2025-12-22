Una nuova stagione per la Campania e per l’Italia: fiducia, responsabilità, riforma

di Aniello Formisano

Negli anni in cui ho avuto l’onore di servire le istituzioni — tra Parlamento nazionale e realtà amministrative locali, dalla mia amata Torre del Greco alla Regione Campania — ho imparato che la politica autentica non si misura nei titoli di coda, ma nella capacità di interrogarci sul futuro delle nostre comunità, con coraggio e serenità. Ho servito il mio territorio come consigliere comunale, assessore e vice sindaco, e poi come parlamentare per quattro legislature, con la convinzione che il centrosinistra italiano debba sempre porre al centro la dignità delle persone e la qualità delle istituzioni.

Oggi guardo con ottimismo alle sfide che attendono la Regione Campania, sotto la guida di Roberto Fico. Il suo impegno per una governance più inclusiva e orientata alla partecipazione civica è un segnale importante: non si tratta di gestire burocrazie, ma di dare voce alle aspirazioni di chi vive i nostri quartieri, le nostre periferie e i nostri luoghi di lavoro. La Campania merita un progetto che coniughi sviluppo sostenibile, innovazione sociale e coesione territoriale, restituendo fiducia alle giovani generazioni che ogni giorno si chiedono quale futuro costruire qui, nel Sud.

Allo stesso tempo, è mio dovere guardare con spirito critico alla stagione politica nazionale che stiamo vivendo. Le recenti riforme avanzate dal Governo centrale mostrano, in alcuni ambiti, elementi di progresso — penso ad esempio a certi approcci all’autonomia funzionale — ma restano aperte questioni decisive per la nostra democrazia e per la crescita economica del Paese. La nostra economia continua a segnare valori preoccupanti sul fronte del prodotto interno lordo, e la legislazione su temi sociali fondamentali — dall’eutanasia alla riforma costituzionale di alcune competenze — richiede un serio confronto parlamentare, non rumorose contrapposizioni. La politica autentica deve essere capace di unire visioni e non di alimentare conflitti sterili.

Il mio impegno, come sempre, sarà quello di valorizzare dialogo e responsabilità: il dialogo tra istituzioni e società civile, tra forze politiche che credono nei valori fondanti della nostra Repubblica, e la responsabilità di non abdicare alla complessità dei problemi reali. La storia del nostro Paese e le grandi tradizioni del riformismo, così come i padri pensatori della Democrazia Cristiana negli anni ’60 ci hanno insegnato, richiedono una politica che sappia guardare lontano, capace di mediare tra identità e innovazione, tra rispetto delle regole e coraggio delle scelte.

In questa fase storica, la politica è chiamata a farsi ponte tra saperi e competenze, tra esigenze locali e orizzonti globali. E se è vero che la passione civica non deve mai smettere di interrogarsi, è altrettanto vero che essa deve trovare rappresentanza concreta nelle istituzioni. Per questo motivo continuerò a contribuire con fermezza e serenità alla costruzione di un centrosinistra che sappia coniugare giustizia sociale, libertà individuali e progresso collettivo.

La nostra comunità politica, culturale ed economica ha davanti anni cruciali. La sfida non è semplice, ma è quella che merita il nostro massimo impegno — con rigore morale, visione e fiducia nella capacità degli italiani e delle italiane di costruire un domani migliore.