Una nuvola come tappeto, mostra di Giulia Piscitelli nel Museo del Tesoro di San Gennaro: domani l’anteprima

Sarà presentata in anteprima domani, venerdì 25 ottobre alle ore 11, la mostra di Giulia Piscitelli “Una nuvola come tappeto” (ingresso presso la Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, via Duomo, 149). Con l’artista ci saranno monsignor Vincenzo De Gregorio, abate prelato della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, Riccardo Carafa D’Andria, vice presidente della Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, Francesca Ummarino, direttrice del Museo del Tesoro di San Gennaro, Ilaria D’Uva, ceo D’Uva srl, Stefano Chiodi, storico e critico d’arte, Università Roma Tre e Giangi Fonti, direttore della Galleria Fonti di Napoli.