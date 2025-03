Una piacevole conferma

di Nico Dente Gattola

Settima sinfonia è il quarto romanzo di Marco Palmieri che a questo punto può essere definito semplicemente scrittore anche se nella vita quotidiana è un eccellente professionista napoletano, avvocato per la precisione.

Di solito una penna non di “ razza” alla lunga esaurisce presto la propria verve creativa e quindi si trascina stancamente da un libro all’altro senza nulla da dire e questo il lettore l’avverte : ma non è certo il caso dell’ultimo libro di Palmieri “ Settima Sinfonia”.

La sua natura di scrittore convive perfettamente con l’altra metà professionale senza essere mai in antitesi; tutt’altro perché conoscendolo è evidente come la sua sensibilità abbia un peso anche nella sua vita professionale e sociale.

Comunque bando alle chiacchiere! Questo è un libro che ci dice tante cose: in primo luogo, come già detto, che Marco Palmieri è ormai uno scrittore vero e proprio perché se uno o due libri possono essere scritti da tutti.

Al contrario quattro – cinque, se contiamo anche il testo teatrale – “Caligola” sono indice di una vena creativa costante. Inoltre possiamo ricavare il ritratto di uno scrittore dotato di profonda sensibilità che scava nelle pieghe della personalità umana e che vive in stretta connessione con i suoi personaggi a tal punto da poter ritenere in un certo senso trasposizione scritta nei libri della sua parte più intima e personale.

Ebbene “Settima Sinfonia” non tradisce le aspettative ed è anche un viaggio nell’animo umano, questa volta nei sentimenti ed è un libro che al termine lascia qualcosa al lettore e lo fa riflettere.

L’autore privilegia una narrazione più intima che come dire scava all’interno dei personaggi, operazione ben riuscita, visto che il lettore non si sofferma troppo sui particolari, preso com’è da questo viaggio interiore.

Difatti nel libro viene messa in secondo piano anche l’aspetto della collocazione spazio -temporale, visto che il romanzo si svolge in Africa ma inteso come luogo ideale senza una collocazione specifica in un tempo non meglio specificato se non in qualche accenno.

Si è vero ci sono degli accenni all’Africa ma sono funzionali a trasmettere questa sensazione “di non luogo”, come una di una sorta di palcoscenico dove avviene la narrazione, scelta fatta in modo attento mai superficiale tanto volgarmente detto per scrivere qualcosa, ma per concentrare l’attenzione del lettore sul messaggio che si vuole trasmettere.

Chiaro nel caso specifico, l’operazione riesce perché la storia è di per sé interessante e ben strutturata complice uno stile semplice ma allo stesso tempo efficace che non annoia chi legge anzi lo stimola pagina dopo pagina.

Non era scontato che l’impianto narrativo non ne risentisse ovvero che la narrazione non risultasse come dire “monca”, con dei vuoti dal punto di vista temporale e spaziale eppure questo è un romanzo in cui viene naturale concentrarsi sulla storia narrata.

Del resto si sa un libro è realmente riuscito se lo scrittore riesce a coinvolgere il lettore e sicuramente la prova migliore è data dal portarlo a far proprio il messaggio che viene veicolato nel libro, perché leggendo “ Settima Sinfonia” le sensazioni che vivono i personaggi sono un po’ alla fine anche le sensazioni di chi legge.

Una scelta questa, che conquista il lettore che si lascia avvolgere dalla narrazione al punto da non chiedersi dove si trovino i protagonisti e a non come dire sentire la necessità di domandarsi chi siano realmente i personaggi : strumentali a trasmettere le idee dell’autore.

Nel romanzo quindi l’intenzione dell’autore non è quella di soffermarsi su un particolare momento o su determinate vicende dei protagonisti quanto appunto fare un viaggio nel loro animo ma non per superficialità o per altro ma perché solo in questo modo potrà riuscire a far arrivare veramente il proprio messaggio.

Uno stile abituale nei libri di Palmieri ma che non stanca ne risulta essere ripetitivo perché ogni volta è un viaggio differente nei sentimenti e nelle pieghe dell’animo e ogni libro declina diversamente l’animo umano perché è l’autore ad avere una sensibilità particolare ed il pregio è quella di trasferirla nei suoi libri.

Ora non sveliamo nulla della trama perché un libro va letto senza anticipazioni che guasterebbero la lettura e rischierebbero di condizionare le aspettative che sono e devono essere, differenti da lettore a lettore ma possiamo dire che nessuna scelta è casuale.

A cominciare dall’inizio del libro ambientato su di un piroscafo diretto in Africa che impersona quello che forse è il tema portante del libro ovvero la fuga nello specifico la fuga da un sentimento, da un rapporto sentimentale ormai esaurito.

Quindi vediamo come nel corso della traversata alcuni personaggi come Cristina e Stefano cominciano a rivelare alcuni tratti della loro personalità e del loro rapporto.

Si dirà ma allora questo è un romanzo di sentimenti? Non proprio , è piuttosto un romanzo che invita a riflettere su come l’animo umano alla fine condizioni anche i sentimenti.

Alla fine non è tanto il sentimento che c’è tra i due ad avere rilevanza, quanto piuttosto il loro animo e di come le sensazioni che vivevano al loro interno abbiano finito per avere la meglio diventando agli occhi dei personaggi a loro volta un sentimento.

Emblematiche in questo senso le parole di Cristina che alla fine riflette sul fatto che nulla è successo ma che tutto sarebbe potuto accadere e ancora che ciò che era in potenza salendo insieme per le scale poteva diventare reale.

E si perché si può tradire solo con il pensiero e questa è la vera forma di tradimento perché la mente è la cosa più intima e privata che abbiamo e non importa se il tradimento poi si concretizza.Nella storia quello che conta è che la fuga da un rapporto ormai logoro sia avvenuta e poco importa che nulla sia avvenuto in concreto.

Insomma nell’animo ciò che era ideale può diventare reale anche se poi in concreto non lo sarà mai perché in fin dei conti tutto nella nostra vita è prima di tutto qualcosa da vivere nel nostro interno.

Dalla lettura del libro traspare quindi un rapporto che è ormai finito non tanto per un tradimento che in effetti non c’è mai stato ma piuttosto perché è nelle menti dei protagonisti che è venuto meno ogni legame e ciò si ripercuote anche al di fuori.

Tuttavia ad essere precisi il tema principale del libro non è tanto il sentimento, il rapporto tra sentimentale tra due persone , come si potrebbe di primo acchito pensare viste le vicende dei personaggi ma qualcosa di più profondo in linea con la personalità dell’autore.

Il tema portante è come evidenziato quello della fuga , nello specifico la fuga da un rapporto ormai esaurito che porta a fuggire verso altri “ lidi” sia pure si vedrà in modo ideale perché alla fine non vi è stato nulla ; eppure che dubbio c’è ? fuori l’ipocrisia anche questa è una fuga perché alla fine piaccia o meno ma è la nostra mente a decidere le cose ed un tradimento che avviene lì dentro è già tale.

Una sola regola: perché una fuga abbia successo occorre difatti lasciarsi alle spalle tutto ed essere ben lontani fino al punto da perdere ogni contatto con il proprio passato.

Certo questa è una metafora, un messaggio ben preciso dell’autore che ci fa capire come per un vero cambiamento ovvero per un allontanamento dalla realtà presente occorre che la possibilità di tornare indietro sia difficile.

E quindi torniamo ai personaggi del libro che in realtà non fuggono mai veramente, con tutto quel che ne deriva e chi legge il libro lo capirà.

Settima Sinfonia è in ogni caso un libro che si legge piacevolmente i cui personaggi lasciano intuire pagina dopo pagina il proprio carattere, il proprio animo in una trama che non stanca e appassiona il lettore.

Fino ad arrivare ad un finale davvero ben riuscito ed originale in cui come in un romanzo giallo, i protagonisti idealmente gettano la maschera e non fanno più intuire semplicemente il proprio animo e le proprie sensazioni ma escono come dire allo scoperto e si dichiarano ognuno nella propria complessità.

Un finale che non è disarticolato dal resto della narrazione ne contiene colpi di scena ma regala soddisfazione al lettore attento che aveva già intuito il carattere dei personaggi ed il messaggio che Marco Palmieri vuole trasmettere.

Un finale allo stesso tempo chiarificatore per altri che forse si erano fatti un’idea diversa, sempre valida per carità ,ma probabilmente non esaustiva del pensiero dell’autore.

Aggiungiamo un finale che potrebbe benissimo non esserci non perché scadente anzi tutt’altro!

La vicenda ha infatti una sua evoluzione e potrebbe anche concludersi senza questo capitolo ma che ci regala un viaggio ulteriore nell’animo umano libero dai vincoli della narrazione( ormai conclusa) e quindi ancora più coinvolgente perché senza freni in cui i personaggi si lasciano andare.

Certo “Settima Sinfonia“ al pari di ogni libro genera sensazioni differenti da lettore a lettore ma in ogni caso rimangono piacevoli sensazioni e quindi non ci resta che attendere la prossima fatica letteraria di Marco Palmieri!