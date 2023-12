Una proposta per lo sviluppo del turismo culturale in Italia

di Franco Fronzoni*

L’Italia è piena di beni paesistici e culturali, tutti, poco evidenziati dal punto di vista di una loro attrazione organizzata al fine di produrre benefici economici per l’intera Nazione. A ben poco giovano, a mio parere, i manifesti pubblicitari prodotti con l’invito generico a visitare l’Italia, spesso anche a dimensione regionale.

Questi beni sono innumerevoli e molto articolati, tutti atti a svegliare curiosità ed interessi culturali per storici, cultori, studiosi e, studenti; ne enuncio alcuni, ai quali sarebbe possibile e conveniente applicare il metodo che vado a suggerire per ovviare alla esposta insufficienza.

I seguenti:

1. le nostre straordinarie Città, per storia, per bellezza e, per arte (Roma, Firenze, Napoli, Venezia Mantova etc. etc.);

2. la nostra Pittura (suddivisibile nei vari periodi);

3. La nostra Scultura (come sopra per i vari periodi):

4. l’Architettura, nelle diverse ere ed, aree

La proposta riguarda un metodo-offerta di visita e conoscenza, con la individuazione di vari circuiti, ben distinti quindi specialistici, dedicati sia agli studiosi interessati professionalmente e/o culturalmente, sia semplicemente ai visitatori.

Una sorta di “safari”, in somiglianza dei safari fotografici che, nel Kenya ad esempio, hanno sostituto quelli della caccia, contribuendo fortemente allo sviluppo economico di quella Nazione.

Noi dovremmo studiare e proporre i “Safari delle Città d’arte”, i Safari della Pittura”, i “Safari della Scultura, i “Safari dell’Arte”, per le quasi infinite e straordinarie opere dell’arte italiana, via via specificandole e suddividendole per secoli e/o per periodi, moltiplicandole, quindi, man mano che il successo confermi la validità della proposta.

Naturalmente, occorrerebbe partire con lo studio di circuiti organici e razionali – dal punto di vista della economicità per i fruitori – ad opera dei singoli specialisti per i vari temi e, mediante idonea diffusione ad opera dei vari “Tour Operator”, nazionali ed esteri.

Lo studio potrebbe/dovrebbe essere commissionato dall’Ente nazionale Turismo (se esiste ancora) e/o, direttamente, dal Ministero del Turismo, oppure di privati interessati.

L’idea potrebbe essere ampliata, per esempio, a “Conosci le Regioni italiane?” come talune Regioni qualcosa hanno già effettuato.

L’idea sopperirebbe al grande difetto introdotto dalla maggior parte delle proposte attuali di visita all’Italia, le quali tendono a far vedere soltanto nel più breve tempo il maggior numero possibile di cose italiane, inducendo nei viaggiatori il falso concetto di avere conosciuto l’Italia, della quale in realtà riescono a conoscere ben poco qualitativamente e a capire quasi nulla. Certi visitatori, convinti di aver già conosciuto il nostro Paese, sono portati ad orientare eventuali viaggi successivi verso altri territori non italiani, con nostro grave danno nazionale. Dovremmo, invece, indurne quanti più possibile a ritornare, facendo loro comprendere – anche durante i loro soggiorni da noi, ma anche e specialmente, con la molteplicità delle offerte (nostre e dei Tour Operator) – che essi debbono tornare per vedere meglio quel che non hanno visto, interessandoli, vieppiù appunto, con le varie ed articolate proposte suggerite: “i safari culturali italiani”.

Di ciascuno di questi argomenti si potrebbero anche creare idonee tracce da divulgare nelle TV, a mo’ di promozione.

Credo che questo tipo di “viaggi a tema” potrebbe incidere fortemente anche sulle scelte dei giovani studenti di tutto il mondo, specialmente in quelli che hanno già individuato il profilo dei loro propri interessi di studio e/o di attività lavorative.

*ingegnere Safari culturali 2018