Una prostituta peruviana, un cameriere romano e chissà quanti altri continuano a lavorare seppure infetti dal virus

Non si può chiedere agli italiani di non fare sesso a pagamento – se no, che latin lover sarebbero? – né ai ristoratori di controllare la febbre dei dipendenti. Chi ha bisogno di lavorare non si reca in ospedale. Coi soldi dell’Europa istituiamo un fondo per chi non si fa scrupolo di infettare gli altri. Una cassa integrazione per quelli che “è più importante il denaro della vita”. Durante la degenza continueranno a percepire il contributo pari al reddito del lavoro. Evitiamo di vanificare tutti i benefici ottenuti grazie a tanti sacrifici. Infatti, In tutto il paese stanno risorgendo focolai di contagio.

Come le ville dei Casamonica e i beni illecitamente accumulati dalla mafia, ora le procure confiscano le caserme

La magistratura ne ha chiusa una a Piacenza per esagerata corruzione. La gloriosa Arma non è più nei secoli fedele. Dopo l’omicidio di Stefano Cucchi un’altra bravata di sei carabinieri. Si comportavano peggio dei delinquenti su cui, invece, dovrebbero indagare. Da tre anni i birichini, oltre a spacciare droga e estorcere denaro in combutta con 5 civili, torturavano pure chi non stava alle imposizioni. Più che novelli criminali sembrano usciti dalle barzellette con cui un tempo si rideva sulla stupidità della categoria. Ci si chiede, infatti, quale fosse il loro piano B per farla franca.

Come mai in un paese di ignoranti e di analfabeti di ritorno ci si preoccupa tanto della riapertura delle scuole?

La scuola non è considerata un luogo di apprendimento, ma un deposito di figli, che, se no, rimarrebbero soli a casa mentre entrambi i genitori vanno al lavoro. I ragazzi, non vedono l’ora di insultare e picchiare gli insegnanti disabili, non in grado di reagire. Ogni giorno politici e cittadini non si preoccupano d’altro che dell’inizio delle lezioni. Come se impazienti di imparare. Invece, il business è la costruzione di banchi singoli per sprecare soldi. Quelli che ci sono non si possono utilizzare singolarmente tanto più che c’è la distanza da rispettare? Perché risparmiare tanto paga pantalone.

La maggiore mortalità rispetto alle nascite è colpa del governo. Perché Conte e i ministri non intendono riprodursi?

È vero che il virus è ancora contagioso e bisogna mantenere la distanza di sicurezza. Le coppie, però, non rispettano la misura e, anzi, copulano molto più di prima. Non sono prolifiche perché hanno scoperto che con l’apparato genitale ci si può trastullare senza riprodursi. Anziché cercare di risolvere il problema il governo pensa solo ai contributi europei. Finora le opposizioni sono state comprensive e anche solidali. Non hanno neppure invocato elezioni anticipate. Ma la pazienza ha un limite. Bisogna sequestrare la pillola. O, come accadde con le mascherine, venderla a prezzi maggiorati.