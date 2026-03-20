Una qualifica professionale gratuita contro la dispersione scolastica

Una qualifica professionale per tenere i giovani del Rione Sanità e del cuore di Napoli dentro percorsi scolastici, e al contempo per permettere loro di conseguire competenze spendibili concretamente nel mondo del lavoro. L’Accademia Liliana Paduano è di nuovo al fianco delle istituzioni, questa volta in qualità di partner della Municipalità 3 del Comune di Napoli per la seconda fase del progetto PITER – Percorsi di Inclusione, Innovazione Territoriale ed Empowerment nel Rione Sanità, finanziato dal Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e favorire l’integrazione nel mercato del lavoro dei giovani del territorio. L’accademia, storica istituzione napoletana della formazione estetica, permetterà ai giovani e le giovani napoletane di qualificarsi come Operatore del Benessere – erogazione dei servizi di trattamento estetico (qualifica professionale triennale Q346, livello EQF 3).

«Questo progetto tocca un nervo scoperto del nostro territorio», ha dichiarato Carlo Matthey, CEO e Direttore Generale dell’Accademia. «Napoli ha un tasso di dispersione scolastica tra i più alti d’Italia, e i giovani che abbandonano la scuola senza una qualifica finiscono spesso in un limbo da cui è difficile uscire. Noi offriamo una via concreta: un percorso professionalizzante serio, riconosciuto dallo Stato, completamente gratuito e con sbocchi lavorativi reali».

Il corso è destinato a giovani tra i 15 e i 24 anni residenti nella Municipalità 3 o nelle municipalità limitrofe, che abbiano interrotto il percorso formativo dopo aver completato i primi due anni di un istituto superiore o di un corso IeFP. Sono esclusi dalla selezione i giovani attualmente iscritti ad altri percorsi scolastici o di formazione professionale. Il corso corrisponde alla terza annualità del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): il percorso previsto dal progetto PITER è pensato per chi ha già assolto l’obbligo scolastico – che nei percorsi IeFP si assolve al termine del secondo anno – e punta al conseguimento della qualifica professionale. Chi lo desidera potrà poi proseguire con il quarto anno per ottenere il diploma professionale, spendibile in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Il percorso ha una durata di 990 ore annue e si articola tra lezioni teoriche, esercitazioni pratiche in laboratorio e stage presso strutture del territorio campano. Per abbattere le barriere all’accesso, il progetto prevede il servizio di trasporto dalla residenza alla sede del corso, il buono pasto giornaliero e un servizio di mentoring affidato a figure professionali di riferimento. Al termine del percorso, gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore potranno ricevere un voucher fino a 1.000 euro, non cumulabile con il reddito familiare.

L’Accademia Liliana Paduano, fondata nel 1980 da Liliana Paduano come prima scuola di estetica a Napoli, è oggi diretta dal figlio Carlo Matthey e conta oltre 900 iscritti annui. È accreditata dalla Regione Campania e dall’Università Federico II di Napoli. Nel corso della sua storia ha formato oltre 10.000 professioniste del settore benessere, e i dati sull’inserimento lavorativo restituiscono un quadro netto: il 100% di coloro che hanno frequentato i corsi dell’Accademia trova collocazione nel mondo del lavoro, grazie anche all’ufficio di collocamento interno.

Le iscrizioni al corso PITER sono aperte fino al giorno 30 marzo 2026. L’avvio è previsto per aprile 2026. La documentazione per l’iscrizione è disponibile sul sito dell’Accademia.

L’Accademia è l’ente formativo incaricato del corso di Operatore del Benessere nell’ambito della terza annualità IeFP promossa dalla Municipalità 3. Il percorso – completamente gratuito e rivolto a giovani tra i 15 e i 24 anni che hanno abbandonato gli studi – conduce alla qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo.