Una raccolta di successi per rendere omaggio a Domenico Modugno

Franca Gandolfi: la musica è quella che comanda

Milano, 28 mag. (askanews) – Un tributo, un omaggio, in occasione del trentennale dalla scomparsa di Domenico Modugno è uscito “Come in un sogno di mezza estate”, il disco che raccoglie le canzoni più importanti dell’immenso catalogo dell’artista che ha dato vita alla musica pop italiana cambiando per sempre la storia del nostro Paese, come racconta Franca Gandolfi, vedova di Modugno.”Perché sono importanti, non devo dirlo io. Io posso dire soltanto che mi piacciono le musiche, perché le parole…vai in Spagna e fanno il testo loro, vai in Francia e fanno il testo loro, possono fare, possono anche cambiare, ma la musica è quella, infatti anche per la SIAE è la musica che comanda.La carriera musicale di Modugno fu straordinaria, conosciuto in tutto il mondo come Mr. Volare è riuscito nell’impresa di modificare la percezione della musica italiana nel mondo. 65 anni anni fa con “Nel blu dipinto di blu” vinse 2 Grammy, un traguardo ad oggi ancora imbattuto. L’unicità della sua musica può essere ancora ispirazione per i giovani.”Avete dell’ambizione, dovete cercare, avete tanti mezzi adesso che Modugno all’epoca non aveva, però cercate una vostra identità, cercate una vostra originalità, non ascoltate il consumismo e la pubblicità, non copiate uno con l’altro, ognuno cerca di essere diverso”.Nella raccolta anche brani in spagnolo mai pubblicati prima in Italia.