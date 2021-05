Una Riviera di Chiaia orientale ed elegante: le meraviglie di Roku Sushi

di Raffaele De Santis

Locale: Roku Sushi

Tipologia: Ristorante di sushi con formule À la carte, All You Can Eat, Asporto e Consegna

Indirizzo: Riviera di Chiaia 166, Napoli

Prezzo: €€-€€€

Non fa più notizia l’apertura di ristoranti dedicati al Sushi, anche in una città saldamente legata alle sue splendide tradizioni come Napoli.

Il più noto piatto della cultura giapponese ha infatti infatuato i partenopei come tutti gli italiani, ritagliandosi un importante spazio nelle vie della nostra città e nella quotidianità di molte persone.

Roku Sushi non fa eccezione, nasce anzi con prepotenza in sostituzione di una storica pizzeria della nobile Riviera: Michele Condurro.

Il locale ha subito un notevole restyling, risultando più moderno ed elegante, con diversi riferimenti alla cultura orientale (sia cinese sia giapponese), ed anche più ampio e capiente. Un’opera ben riuscita, insomma, ma purtroppo non ancora utilizzabile: l’attività ha aperto i battenti in piena pandemia, con la Campania in zona rossa e successivamente arancione, potendo quindi dedicarsi principalmente all’asporto.

Nondimeno, l’energia del titolare, “Stefano”, ha reso possibile l’organizzazione di tavoli all’esterno con tanto di plexiglas di separazione e tendoni. La speranza rimane quella di godere al più presto della splendida atmosfera interna.

Il proprietario declina il suo eccellente gusto estetico anche nella creazione dei suoi piatti, disponibili ai clienti nella classica forma “All You Can Eat”: la scelta è ampia, dai classici Nigiri, Sashimi e Tartare ai Gunkan Roku ed i Roku Special. Ogni pietanza viene servita con cura ed ordine, con un impiattamento originale e ricercato.

Nei “Roku Special” il cliente può esplorare un mare di sapori a lui ancora ignoti, gustando le creazioni esclusive di un ristorante che lascerà solo bei ricordi, coronati dall’attenzione di un personale amichevole ed un proprietario giovane e preparato, animato da un’incredibile voglia di mettersi in gioco e migliorare ogni giorno.

Se amate il sushi e la splendida Riviera di Chiaia, passate a trovarlo!

Se l’articolo ha stuzzicato la vostra curiosità potete consultare le pagine social del locale:

Instagram: RÓKU (rokusushinapoli)

Facebook: Roku Sushi

Per ulteriori informazioni sul menu, le formule e le intolleranze potete consultare il sito web https://rokusushi.it/