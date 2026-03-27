Una Roma insolita, musa ispiratrice dei gioielli per la primavera estate di Ileana della Corte

Martedì 24 marzo, dalle ore 17:00 alle 20:00, Ileana della Corte ha aperto le porte della sua maison per presentare alle sue clienti la collezione primavera estate 2026, ispirata a Roma. Gli ospiti hanno potuto sorseggiare un calice di prosecco mentre osservavano e provavano i gioielli della nuova collezione. A seguire, sono stati invitati a un esclusivo secret party ospitato da Dialetti, dove hanno potuto degustare prodotti a km zero, protagonisti di una proposta gastronomica essenziale e raffinata, capace di valorizzare la materia prima con un’estetica contemporanea, in perfetta sintonia con l’anima della collezione. Tra chiacchiere, sorrisi e momenti di convivialità, la serata si è conclusa con grande entusiasmo, trasformandosi in un’esperienza coerente e immersiva, parte integrante del racconto del brand.

Immaginate una passeggiata a Roma, nell’affascinante e prestigiosa zona dell’Appia Antica, tra l’esuberante natura, scorci della storia imperiale e una quiete suggestiva. In questo meraviglioso contesto, insolito e non turistico, lontano dal caos, ogni spunto è diventato per Carla della Corte, designer e imprenditrice della maison di gioielli partenopea, un disegno per ogni nuovo gioiello della collezione primavera estate 2026.

La città eterna, scelta come seconda tappa del Grand Tour iniziato a Venezia con l’ultima collezione autunno inverno, concede le sue più raffinate suggestioni alla creazione delle due linee del brand: Silver & Metal e Gold & Diamond.

Per la prima, argento, metalli, pietre colorate e smalti creano collane, bracciali, anelli e orecchini con maglie squadrate, monete, pietre irregolari, croci latine tempestate di colori, diademi di zirconi dal gusto imperiale. Tra le linee proposte per la collezione Silver & Metal, la maison presenta Monete, una trilogia composta da anello, bracciale e orecchini realizzata in bronzo ed impreziosita da autentiche monete da 100 lire.

Per la seconda, oro, brillanti e pietre preziose creano nuovi masterpiece di incredibile bellezza, che ricordano l’estro, la forza e il fascino di gioielli degni di una regina. Questa è la linea Colonna: che si ispira alle colonne della Roma imperiale, anello e orecchini che si distinguono per un design scultoreo costruito su una sequenza di volumi curvilinei e superfici di finiture alternate creando movimento e gioco di luci. Il risultato è un gioiello morbido, elegante e sofisticato, capace di unire struttura e leggerezza.

“Non è mai il solito gioiello”: audacia, carattere e originalità non devono mai mancare, ma sempre con il gusto e la raffinatezza che si devono all’eredità dell’eleganza partenopea, che dal 1949 contraddistingue la gioielleria di Via Calabritto, la più iconica via del lusso di Napoli.

Uova di cioccolato Gay – Odin personalizzate con i gioielli di Ileana della Corte

Per chi desidera regalare un uovo di Pasqua con una sorpresa unica e originale, il brand offre la possibilità di scegliere un gioiello firmato Ileana della Corte e inserirlo all’interno del prelibato uovo della storica fabbrica di cioccolato Gay-Odin. L’iniziativa sarà valida fino a venerdì 3 aprile.