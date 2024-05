Una romantica Arisa nel nuovo singolo “Baciami stupido”

Milano, 6 mag. (askanews) – Arisa torna più romantica che mai con il nuovo singolo “Baciami stupido”, in uscita venerdì 10 maggio per Nigiri/Columbia/Sony Music Italy, un brano dalle sonorità estive e coinvolgenti. “Baciami stupido” vuole trasmettere un messaggio importante attraverso la manifestazione d’amore per eccellenza: il bacio. Il bacio è infatti quella magia capace di trascendere norme sociali, barriere di genere e di orientamento sessuale, celebrando l’amore universale in qualsiasi sua forma. Molti baci sono diventati l’emblema di storie importanti, dal cinema alla letteratura.

Il nuovo brano di Arisa racconta un elettrizzante colpo di fulmine durante una festa. L’atmosfera giocosa e spontanea del brano è lo sfondo di una riflessione più profonda sulla natura delle relazioni umane: l’amore non conosce limiti e azzera le nostre diversità. Il bacio diventa anche un potente simbolo di consenso, che rappresenta il rispetto e la comprensione reciproca tra i partner: è un momento di vulnerabilità e intimità, in cui entrambe le parti condividono volontariamente questa profonda espressione di affetto.

Il brano è stato scritto da influenti autori della scena Italiana: Andrea Bonomo, Riccardo Zanotti, Pacifico e Simone Bertolotti.

Annunciate le prime date del tour estivo (in aggiornamento), prodotto da Color Sound: 17.05 Crotone (KR) @Piazza Pitagora 19.05 Augusta (SR) @Piazza Castello 26.05 Apricena (FG) @Corso Aldo Moro 01.06 Formia (LT) @Piazza Mattej 08.06 Ravarino (MO) @Giugno Ravinarese 15.06 Oppido Lucano (PZ) @Piazza Salvo D’acquisto 22.06 Ceccano (FR) @Piazza XXV luglio 08.07 Ghilarza (OR) @Piazza San Palmerio 18.07 Genova (GE) @Basko Arena 20.07 Presicce Acquarica (LE) @Le Origini Music Festival 27.07 Piane Di Montegiorgio (FM) @Square Music Festival 04.08 Adrano (CT) @Piazza Umberto 08.08 Albarella (RO) @Centro Sportivo Isola 10.08 Torre Santa Susanna (BR) @Largo Palazzetto 17.08 Lioni (AV) @Piazza IV Novembre 22.08 Gonnesa (SU) @Piazza Del Minatore 24.08 Gioia Del Colle (BA) @Gioia Fest 31.08 Milazzo (ME) @Lungomare Marina Garibaldi 07.09 Torrenova (PA) @Festival Amunì Pazza Mare 10.09 Taurianova (RC) @Piazza C. Macrì 20.09 Buonvicino (CS) @Piazza XVII Settembre