Una sanità al collasso

Riceviamo e pubblichiamo dalla professoressa Daniela Salvatore

il giorno 4 dicembre mi sono recata al Cotugno poiche avevo in particolare la gamba sinistra gonfia e dolente con strane lesioni e crosticine che da tempo avevo viste collegate tra loro , facendomi pensare ad un parassita che correva sotto pelle. non ero riuscita a convincere nessun medico di vari ospedali napoletani della mia ipotesi avendo diagnosi del tipo: prurigo nodulare , patomimia cutanea ,herpeszooster, malattia autoimmunne , ma soprattutto “lesioni da grattamento” .Ma al Cotugno ,il giorno anzidetto si sono superati. Senza degnarmi di uno sgurdo ,dopo avermi tenuto in snervante attesa , pur non essendovi folla , mi hanno fatto prelevare da un’ambulanza per farmi fare VISITA PSICHIATRICA all’Ospedale del Mare .Ildottore ,senzq accertarsj di nulla ,miha fatto fare un Inezione “a tradimento” camuffandolacon un prelievoHo passato la notte su di una sedia pieghevole difettosa che mi hafatto cadere3 volte. Pertutta la mattina seguente fino alle 15 nessun medico si è degnato di venire a guardarmi ed io me ne sono andata a casa senza che nessuno mi fermasse. Ma non è finita. Il giorno dopo mi sono recata al CTO sperando di essere ascoltata , ma sulla basedella diagnosi del Cotugno anche al CTO mi hanno dimessa con LESIONI da GRATTAMENTO. orasono i vasadal parassita , perquasi tutto il vorpo e ancora in attesadi una terapia. Essendo biologa ne ho provate alcune,ma nonhanno funzionato .presaintempo non sarei ridottacosi male . che fare ?