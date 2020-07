Una scossa verde per il Paese: Merita promuove un incontro in diretta web tra ministro, top manager ed esperti

“Una scossa al Paese. Pulita, verde, sostenibile: l’energia che serve” è il titolo dell’incontro che si svolge oggi alle ore 11 in diretta web sulla pagina Facebook dell’associazione Merita, promotrice dell’evento assieme a Matching Energies Foundation. L’appuntamento è il primo di una serie che ha per tema “Il Mezzogiorno d’Italia nella strategia europea energia-clima”. Al centro del primo confronto, si legge in organizzatori, “ci sono i temi dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile e delle infrastrutture, per ripensare una centralità del Mezzogiorno all’interno della strategia europea di ripresa economica e di Green Deal”. “Il settore energetico – si legge ancora nella presentazione dell’evento – svolgerà un ruolo sempre più decisivo per l’affermazione di una nuova fase dello sviluppo, in particolare in un Paese particolarmente colpito dall’emergenza Covid. La cura dell’ambiente e il ricambio organico tra attività umane e natura sono impegni imprescindibili per la ripresa, e il Mezzogiorno d’Italia costituisce un’area fondamentale al riguardo, sia per le sue potenzialità di produzione energetica a basse o nulle emissioni di carbonio sia per i collegamenti con gli altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente.Il confronto con decisori pubblici, player del settore ed esperti, che si articolerà in una serie di appuntamenti fino alla primavera del 2021, è diretto a definire un nuovo ordine di priorità cui orientare lo sviluppo economico e sociale, tema su cui ci si interrogava già prima della crisi, anche con risvolti operativi, come testimoniato dalle indicazioni della Nuova Commissione Europea in tema di Green New Deal e di Economia Digitale”.

ALl’incontro partecipano Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e della Ricerca; Francesco Starace, amministratore delegato di Enel Group; Marco Alverà, amministratore delegato di Snam; Claudio De Vincenti , presidente onorario di Merita; Marco Zigon, presidente di Matching Energies Foundation; Ermete Realacci, presidente di Symbola Symbola; Pippo Ranci, professore Università Cattolica di Milano; Francesca Mazzarella , direttrice Fondazione Utilitatis. Modera Alfonso Ruffo, direttore editoriale di Economy.

