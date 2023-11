Una serata spettacolare per i festeggiamenti di Giuseppe De Carlo e Fulvia Della Rocca

Fervono i preparativi per festeggiare dal vivo il giornalista Giuseppe De Carlo, sabato 2 dicembre 2023 alle ore 22:00, all’Accademia, sita in Via Piave a Napoli con un bel cabaret di bontà deliziose della nota pizzeria napoletana Marotta con Giovanni Riverso insieme a intriganti cocktail che raccontano sapori unici e ricercati ( Bomba Energy drink esplosione di energia pura, Babà Re e altre eccellenze). Una festa di compleanno voluta fortemente dalla regina della movida campana Fulvia Della Rocca che sta organizzando ancora un’altra volta una serata ricca di emozioni, dall’adrenalina assoluta. In questi anni di carriera giornalistica egli si è distinto per la sua penna garbata e mai banale, che cerca di promuovere ogni giorno con dedizione e passione tra tantissimi sacrifici. Lo stesso ha dichiarato: “Non c’è niente di così travolgente nella mia vita quotidiana, oltre ai miei due figli Francesco e Luigi, che la passione e l’impegno per il mondo del giornalismo che in alcuni istanti vorrei che avesse meno rumore mediatico per non farmi sentire una persona importante. Ogni articolo per me rappresenta un giro della pista della mia corsa professionale e umana, con la stessa energia, con lo stesso entusiasmo e voglia di fare, per regalare emozioni uniche ai suoi lettori.”

“E se un giorno dovrebbe arrivare all’apice della sua carriera giornalistica – aggiunge – rimarrò sempre la persona che si è fatta conoscere per la sua naturale simpatia e ironia non ponendosi mai con superiorità o arroganza”.

Non mancheranno alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e del giornalismo come Cosimo Esposito – El Diamante De La Bachata, Gianluca Tugnalone, il rapper Lele Blade con la moglie Maggie Suarez e altri. Serata speciale con un live show tribute dell’inconfondibile cifra melodica di Chris Martin e soci dei Coldplay per riproporre fedelmente il repertorio, lo spettacolo e l’energia della band inglese e la musica del Dj resident Duccio Bocchetti in consolle è pronto a farci scatenare con la sua musica affiancata dalla voce inconfondibile di Vincenzo Siesto.

Auguri di cuore a te Giuseppe per il tuo compleanno!

E alloraaaa tranqi funky per una serata scoppiettante all’Accademia Club…

Per informazioni e prenotazioni cell. 3394867210