Una serie di eventi musicali per il lancio del nuovo glo Hyper X2

MILANO (ITALPRESS) – Da quando è stato introdotto sul mercato, glo ha sempre promosso una filosofia basata sulla condivisione e sulla possibilità di esprimersi liberamente, senza pregiudizi nè limiti. Stile, curiosità e innovazione sono gli elementi che contraddistinguono glo e in cui i consumatori si rispecchiano per raccontare sè stessi, ognuno nella propria unicità. Partendo da questi elementi, il brand di BAT Italia ha raccolto attorno a sè una community di persone appassionate di design, arte e tecnologia. I valori del brand chiamano infatti alla riscoperta della bellezza, dell’innovazione e del gusto, per vivere insieme momenti di piacere a modo proprio. Per questo, glo ha deciso di lanciare il nuovo Hyper X2, un dispositivo innovativo, dal design leggero ed ergonomico, che regalerà un’esperienza di utilizzo ancora più semplice.

Per celebrare l’arrivo del nuovo dispositivo, glo ha organizzato una serie di eventi musicali unici che animeranno diverse città italiane: momenti carichi di emozioni e divertimento da vivere e condividere, attraverso spettacolari scenografie e artisti d’eccezione.

Milano è stata la tappa inaugurale per il lancio del nuovo glo Hyper X2 in anteprima Europea: sulle scenografiche rive della Darsena, ha preso vita uno spettacolo senza precedenti.

Il pubblico ha potuto ammirare una piattaforma galleggiante adibita a palcoscenico in cui musica, giochi di laser ed elementi sorprendenti hanno permesso a tutti di vivere un’esperienza veramente indimenticabile.

Proprio Achille Lauro, celebre cantautore pop della scena italiana, e il DJ Lele Sacchi, hanno dato spettacolo sul palco di glo in Darsena, in un concerto tutto dedicato ai consumatori glo.

Collaborazione effettuata e coordinata con Achille Lauro e il suo management per tramite di Friends & Vivo Multimedia, la media company del live entertainment.

In occasione del lancio del nuovo Hyper X2 il brand ha presentato il format social glo more than music, una sfida a coppie – Baby K e Fred De Palma da un lato, Lazza e Rose Villain dall’altro – che porterà gli artisti – e non solo – a riscoprire il piacere di fare musica con una sorpresa davvero speciale.

Nei prossimi due mesi, i concerti Hyper X2 arriveranno anche a Roma, Napoli, Bari e Catania, dove si esibiranno altri artisti famosi.

“Abbiamo voluto proporre questo fitto calendario di eventi musicali per presentare un prodotto innovativo nella tecnologia e nella libertà di utilizzo – commenta Antonino Grosso, Head of brand & Consumer Activation di BAT Italia -. Con glo Hyper X2 vogliamo infatti offrire un prodotto ancor più innovativo e facile da usare, che migliori l’esperienza di utilizzo senza rinunciare al design e allo stile. Questa è d’altronde la filosofia che ci ha resi riconoscibili agli occhi del pubblico: con glo stile e tecnologia si incontrano per offrire ai consumatore un’esperienza di gusto unica”.

Il nuovo Hyper X2 è caratterizzato da un design ergonomico e funzionale: è infatti il modello più piccolo, leggero e compatto della gamma. Il risultato è un prodotto estremamente maneggevole che offre una doppia modalità di utilizzo attraverso due pulsanti, Standard e Boost, che permette di regolarne l’intensità in modo ancora più semplice. Anche l’apertura superiore è stata migliorata, a garanzia di una maggiore igiene. glo Hyper X2 è disponibile in una gamma colori rinnovata e ampliata; sono 7 le tonalità differenti: bianco e oro, nero e rosso, verde, kaki, arancione, blu e nero.

La continua innovazione e ricerca scientifica sui prodotti di nuova generazione a potenziale rischio ridotto è in linea con il purpose aziendale di BAT Italia “A Better Tomorrow”, l’impegno verso un futuro migliore per i consumatori, per la società e per le comunità in cui opera, attraverso la riduzione del suo impatto ambientale e della propria attività sulla salute.

Proprio in questo ambito, il Journal of Internal and Emergency Medicine ha recentemente pubblicato i risultati di un nuovo studio scientifico a lungo termine di BAT che dimostra una cospicua riduzione dell’esposizione a determinati agenti tossici per i fumatori che sono passati dalle sigarette all’uso esclusivo di glo, riducendo il rischio di sviluppare malattie derivanti dal fumo di sigarette, con dati paragonabili a quelli di chi ha smesso di fumare: ulteriori evidenze scientifiche del potenziale di riduzione del rischio per la salute di glo.

