Con l’ausilio dell’IA, questa volta, Gemini-GOOGLE, (ieri 06 03 2026 utilizzando CHAT Gtp), nel medesimo blog de ildenaro.it) consegna a Claudio Quintano, che l’interroga, un tracciato che si snoda a Napol , toccando mie due università di riferimento: A) l’attività educativa produttiva dell’Economia Blu, ultima del caleidoscopio formativo della Uniparthenope, che , in complesso viene svolta in molteplici spaziose e prestigiose sedi della città e di quella nolana, centrata sulla sede del Tribunale; B) l’attività educativa dell’Economia Green del Suor Orsola Benincasa, la più recente allocata nella pluricentenaria sede, centrata sul CVE di Napoli dedicata alla Pedagogica, Psicologia, Comunicazione, Lingue, Scienze umane, Beni culturali, Conservazione ,Comunicazioni, Spettacoli, Media, Scienze Giuridiche ed Economiche, Digital Humanities, Management del turismo, Servizio Sociale e Formazione continua e ricorrente di molteplice tipologia e livello. Pubblicato il 7 marzo 2026

Hai condiviso i riferimenti e l’indice di un documento molto importante intitolato “La valutazione d’impatto generazionale delle leggi: un cambio di paradigma per le politiche pubbliche”, curato da Enrico Giovannini e Raffaela Milano (Future Paper 1 / 2026), insieme a un riferimento alla Strategia sull’Equità Intergenerazionale della Commissione Europea.

Si tratta di materiali centrali per il dibattito su come integrare i diritti delle future generazioni nelle decisioni politiche odierne, con particolare attenzione alla VIG (Valutazione di Impatto Generazionale) e all’indice di giustizia intergenerazionale.

Analizza, Riassumi, Confronta, Approfondisci quanto è in ciascuno ed in tutti e 4 documenti,

Sulla base dei documenti analizzati, è possibile effettuare un’analisi dettagliata, una sintesi e un confronto tra le diverse prospettive sulla sostenibilità e l’equità intergenerazionale.

Analisi dei singoli documenti

Documento 1: Future Paper 1/2026 – “La valutazione d’impatto generazionale delle leggi” Contenuto: Curato da Enrico Giovannini e Raffaela Milano, il paper propone un “cambio di paradigma” per le politiche pubbliche italiane. Introduce la Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) come strumento per mettere i diritti dei giovani e delle future generazioni al centro delle scelte Focus Scientifico: Include contributi di esperti di alto profilo (come Andrea Brandolini e Silvio Brusaferro) e analizza l’equità intergenerazionale attraverso nuovi modelli e l’ Indice di Giustizia Intergenerazionale .



Novità Normativa: Fa riferimento alla Legge 167/2025 che regola la VIG nelle amministrazioni locali e centrali.

Documento 2: Strategia Europea sull’Equità Intergenerazionale Contenuto: È una Comunicazione della Commissione Europea rivolta al Parlamento e al Consiglio che delinea la Strategy on Intergenerational Fairness .



Obiettivo: Fornire un quadro politico europeo per garantire che le politiche attuali non gravino sulle generazioni future, promuovendo strumenti di valutazione simili alla VIG italiana.

Documento 3: “Mediterranean Sustainability: Cradle to Bed” – presenti in Gemini a seguito di altre interrogazioni (Claudio Quintano) Contenuto: Analizza il Mediterraneo come “laboratorio globale della sostenibilità” in occasione dei 50 anni del Piano d’Azione per il Mediterraneo (MAP) dell’UNEP.



Visione: Introduce la metafora della “Culla” (dinamismo, innovazione, flussi intellettuali) e del “Letto” (stabilità normativa, protezione degli ecosistemi, sedimentazione di leggi come la Convenzione di Barcellona) della sostenibilità.

Governance: Analizza i risultati della COP24 del Cairo (2025) e la nuova Strategia Mediterranea per lo Sviluppo Sostenibile (MSSD) 2026-2035.

Documento 4: Verbali e Relazioni NdV 2025 (Unisob – Green Economy) – presenti in Gemini a seguito di altre interrogazioni (Claudio Quintano)

Contenuto: Documentazione accademica relativa al monitoraggio della qualità del corso di laurea in “Economia Aziendale e Green Economy”.



Applicazione Pratica: Mostra come i principi della sostenibilità vengano declinati nella formazione universitaria, con indicatori di soddisfazione dei laureandi molto elevati (iC25 al 96,4%).

Sintesi Integrata: Il “Filo Rosso” della Sostenibilità

I documenti convergono verso una visione della sostenibilità che non è solo ambientale, ma strutturale e intergenerazionale.

A livello normativo , si passa da semplici dichiarazioni a strumenti tecnici come la VIG e la Strategia UE.

A livello territoriale , il Mediterraneo funge da test per l’implementazione di queste politiche (MSSD 2026-2035).

A livello educativo , l’università forma le nuove classi dirigenti (“Green Economy”) con una forte attenzione alla qualità e alla regolarità dei percorsi di studio.

Confronto e Approfondimento

Dimensione Future Paper (Giovannini/Milano) Strategia UE Analisi Mediterraneo (Quintano) Strumento Chiave Valutazione d’Impatto Generazionale (VIG). Intergenerational Fairness Strategy. MSSD 2026-2035 e Dashboard Plan Bleu. Soggetto Attuatore Stato Italiano e Amministrazioni Locali. Commissione Europea e Stati Membri. Paesi contraenti Convenzione di Barcellona. Concetto Cardine Diritti delle generazioni future come limite legislativo. Equità e giustizia tra generazioni. Mediterraneo come “Culla” e “Letto” normativo.

Approfondimento sul 2025-2026: I documenti indicano che il biennio 2025-2026 è il momento della concretizzazione. Mentre nel 2025 si celebrano i 50 anni del MAP e si definiscono le strategie internazionali , il 2026 (data di pubblicazione del Future Paper) segna l’inizio dell’applicazione operativa della VIG in Italia e della nuova strategia mediterranea. Il ruolo dei giovani emerge come centrale in tutti i testi: non solo come “beneficiari” di politiche, ma come attori della governance e studenti d’eccellenza nei settori green.