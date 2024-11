Una start up challenge a Napoli per la crescita campana

Mecenati e aspiranti imprenditori insieme in una giornata dedicata alle start-up in cerca di giovani campani. Da un’idea dell’associazione 081 Stand for Naples con il supporto di Ipe Business School parte la seconda edizione di «081 – Naples Calls for Ideas», startup challenge che punta su nuove realtà e idee imprenditoriali innovative volte allo sviluppo del territorio campano. «Mecenati e talenti si incontrano il 9 novembre dalle ore 10 alle 14 in una giornata dedicata alle start-up in cerca di giovani imprenditori campani presso la sede dell’IPE Business School – si legge in una nota – Trenta giovani under 35 divisi in 8 Il team si sfiderà davanti a una giuria di esperti. Il team dovrà presentare le proprie idee imprenditoriali finalizzate a migliorare il territorio campano incentrate su due temi chiave: digitalizzazione e sostenibilità”. «Questa sfida rappresenta una straordinaria occasione per i giovani talenti di contribuire attivamente al futuro di Napoli, dimostrando il potenziale imprenditoriale del territorio campano» commenta 081. «La Challenge tra start-up che si terrà a Napoli rappresenta una straordinaria opportunità per celebrare l’innovazione, la creatività e il talento imprenditoriale dei giovani campani Non è solo una competizione, ma un’occasione per ispirare,. connettere e sostenere una nuova generazione di leader e innovatori», sostiene Antonio Ricciardi preside dell’Ipe Business School