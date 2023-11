Una terapia genica contro le metastasi epatiche

Un gruppo di ricercatori dell’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica ha dimostrato, in uno studio sperimentale, l’efficacia di una nuova piattaforma di terapia genica per ingegnerizzare le cellule immunitarie del fegato contro le metastasi epatiche. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Cancer Cell, è stato coordinato dal professor Luigi Naldini, direttore del San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy e da Mario Leonardo Squadrito, project leader dell’Unità Targeted Cancer Gene Therapy. I risultati della ricerca gettano le basi per un futuro sviluppo clinico di una nuova strategia genica per i pazienti affetti da metastasi al fegato, come illustra Mario Leonardo Squadrito.

