Una valutazione del sistema di istruzione in grado di cogliere la crescita del capitale umano

Queste note provengono da una rilettura di “Bisogna investire nel capitale umano” di Claudio Quintano su Il Mattino, 18 maggio 2009.

Il sistema di istruzione – fino al punto dell’ inserimento sul mercato del lavoro – di tutti i Paesi sono sottoposti, si voglia o meno, a procedure di valutazione anche complesse, circa il possesso di requisiti che determinano giudizi ma che in genere conducono a semplici graduatorie intermediate e utilizzate, per la diffusione, dalla comunicazione a tutti i tasselli del pubblico fruitore, che coglie l’occasione di creare tribune di premiazioni (o di condanne con vari gradi di appello). Per quanto riguarda il “capitale umano” prodotto dal sistema di istruzione dei vari Paesi, si sono preoccupati a discettarne intorno, da alcuni decenni, l’OCSE, l’Eurostat ed i ferrati uffici studi di Enti internazionali e Banche di Stato. A partire dal 1999 un accordo intergovernativo di collaborazione nel settore dell’istruzione superiore Rapporto denominato “Il Processo di Bologna nell’Educazione universitaria – Indicatori chiave sulla dimensione sociale e la mobilità“ relega l’Italia tra gli ultimi posti a livello europeo per quanto riguarda la possibilità di conseguimento da parte dei nostri studenti della formazione a livello superiore. Questa volta il ruolo di accusatore è svolto dall’Ufficio statistico della Commissione Europea (Eurostat). Molti commentatori si sono soffermati sulla percentuale degli italiani laureati pari al 19% a fronte di un tasso medio del 29% dell’EU-27e del 30% dei Paesi partecipanti al processo di Bologna.

Va precisato che tali percentuali si riferiscono alla popolazione in età compresa tra 25 e 34 anni. La portata di questo dato eclatante, soprattutto in un’ottica di confronto con l’Europa allargata, va mitigato alla luce di una sua corretta interpretazione, in quanto il 19% si riferisce al complesso dei livelli che compongono l’”educazione terziaria” che include non solo gli studenti che conseguono il diploma di laurea o master breve (codifica internazionale ISCED 5) ma anche i dottori di ricerca (ISCED 6). [Livello Basso: ISCE 0-2 (fino alla terza media); Livello Medio: ISCED 3-4 (fino al diploma superiore); Livello Alto: ISCED 5-8] (https://www.indire.it/lucabas/lkmw_img/eurydice/Bollettino_strutture_sistemi_educativi_per_web.pdf). Inoltre, un fattore di giustificazione di queste differenze affonda le sue radici nel fenomeno tipicamente italiano del numero elevato dei fuori corso (si rilevava nel 2009, all’epoca della prima stesura dell’articolo) per cui taluni sforzi diretti alla contrazione di tali fenomeni sicuramente ridurranno la forbice, (pur talvolta non sempre rivelandosi adeguata). Un altro fattore. Limitatamente al fattore ISCED 5, deriva dalla diversa durata in Italia dei cicli di studi universitari che sono da pochi anni triennali, così come negli altri Paesi. Infatti, il divario risulterà meno drammatico considerando che la percentuale di studenti iscritti che consegue il diploma di laurea è raddoppiata negli ultimi anni passando dal 19% del 2000 al 36% del 2006 (fonte Ocse 2008) ciò è attribuibile alla riforma del 2002 che ha permesso agli studenti universitari di poter conseguire dopo i tre anni, pur sempre un titolo che vale una laurea. Tutto questo in un contesto in cui v’è scarsa equità del nostro sistema educativo (dove solo il 9% dei laureati fra i 25 ed i 34 anni proviene da famiglie con un basso grado di istruzione) e che, certo, non mitiga le differenze legate all’estrazione socioeconomica degli studenti, bensì le esalta e si dimostra incapace di garantire a tutti gli studenti una sostanziale uguaglianza di opportunità. Il sistema di istruzione italiano sembra, infatti, ratificare i divari che hanno origine nelle condizioni sociali, anche se le diverse possibilità che hanno gli studenti di ceti sociali diversi di accedere ad i livelli più elevati di istruzione, quelli considerati da Eurostat, sono solo i frutti di un processo di differenziazione che inizia a dare i primi segnali già nelle scuole secondarie inferiori.

Il fatto è che le possibilità di crescita di un Paese si misurano in base al capitale umano che viene creato e sotto questo profilo le prospettive di sviluppo dell’Italia non sono rosee.

In questa ottica, è sicuramente auspicabile che maggiori sforzi , soprattutto in termini di risorse economiche , vengano compiute nella e per la scuola, cercando di attenuare gli effetti dei differenziali socioeconomici utilizzando proprio l’istruzione, e, quindi, rendere esplicito l’investimento in capitale umano delle persone, nel corso di tutta la loro vita, come volano per lo sviluppo del Paese che lo combina all’investimento in capitale materiale, in un certo senso, unico e solo, dei primordi della letteratura economica.