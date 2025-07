Una visione di sostenibilità di sfide e strategie per un futuro migliore ai più giovani

BOZZA di discussione di Claudio Quintano (*) – Antonella Rocca (**) e Paolo Mazzocchi (**) + assistente Gemini GOOGLE

Diverse organizzazioni, come l’UNICEF e l’OCSE, raccolgono dati e pubblicano rapporti sul benessere dei bambini in vari paesi. Questi studi evidenziano diverse aree chiave:

Salute Fisica: Si registra un calo della mortalità infantile in quasi tutti i paesi. Tuttavia, il sovrappeso e l’obesità sono in aumento, con una maggiore incidenza tra i bambini economicamente svantaggiati. Vengono evidenziati cambiamenti nelle diete, con un maggiore consumo di cibi ultra-processati, e l’impatto del marketing aggressivo di cibo spazzatura. Nonostante non ci sia un chiaro calo generale dell’attività fisica, circa 4 bambini su 5 non raggiungono i livelli raccomandati. Le ragazze tendono ad essere meno attive dei ragazzi. La pandemia di COVID-19 ha influito negativamente sull’attività fisica, sul peso e sulla salute mentale dei bambini.

Salute Mentale e Benessere Socio-Emotivo: La soddisfazione di vita degli adolescenti è in calo in quasi tutti i paesi. L’attività fisica regolare è associata a un maggiore benessere mentale. Il supporto familiare e la qualità delle relazioni sono fattori protettivi. L’uso intensivo dei social media è correlato a una minore soddisfazione di vita e può aumentare l’esposizione al cyberbullismo. Dati PISA 2022 mostrano insoddisfazione tra i quindicenni riguardo al proprio aspetto, al tempo trascorso e a fattori legati alla scuola.

Istruzione e Competenze: Si osserva un peggioramento delle competenze scolastiche e una crescente disuguaglianza sociale nel sistema educativo. Una percentuale significativa di quindicenni non possiede competenze di base in lettura e matematica.

Fattori Determinanti e Politiche: Vengono considerati i livelli di reddito familiare, le risorse economiche, l’accesso ai servizi sanitari e le condizioni abitative. L’OCSE raccoglie oltre 300 misure comparative sui risultati del benessere dei bambini e sui fattori ambientali che li determinano. È essenziale fornire approfondimenti preziosi per informare e migliorare le politiche incentrate sui bambini, con l’obiettivo finale di migliorare la loro vita complessiva. Viene sottolineata l’importanza di coinvolgere i bambini per comprendere le loro esperienze e sviluppare soluzioni insieme a loro.



Per maggiori dettagli, puoi consultare i seguenti articoli:

(Di Olivier Thevenon (olivier.thevenon@oecd.org ), Nora Brüning ( nora.bruning@oecd.org ) e Marine Matsumura ( marine.matsumura@oecd.org ))

Per comprendere e adottare misure politiche consapevoli per migliorare il benessere dei bambini sono necessari dati affidabili su una serie di risultati, dalla salute e l’istruzione alle interazioni sociali e alle condizioni di vita (OCSE, 2021 1 ). Questi dati aiutano i decisori politici a identificare le sfide emergenti, a stabilire le priorità per i miglioramenti e a indirizzare il sostegno verso coloro che ne hanno più bisogno. Un insieme completo di indicatori di alta qualità per monitorare il benessere dei bambini può anche supportare politiche olistiche e di governo che garantiscano a ogni bambino un’infanzia positiva.

Per facilitare la consultazione dei dati più recenti disponibili sul benessere dei bambini, l’OCSE fornisce due strumenti: il Portale Dati sul Benessere dei Bambini e il Dashboard sul Benessere dei Bambini . Quest’ultimo funge da strumento per i decisori politici e il pubblico per monitorare gli sforzi dei paesi nella promozione del benessere dei bambini. Include circa 20 indicatori chiave comparabili a livello internazionale sui risultati del benessere dei bambini, insieme ad ulteriori indicatori contestuali sui fattori chiave che influenzano il benessere dei bambini e sulle politiche pubbliche pertinenti. Nel frattempo, il Portale Dati fornisce una risorsa più ampia, offrendo oltre 300 misure comparative sui risultati del benessere dei bambini e sui fattori ambientali che li determinano. Queste risorse centralizzano i dati transnazionali sul benessere dei bambini nei paesi membri e partner dell’OCSE e nei paesi europei non OCSE. Forniscono dati sui risultati dei bambini organizzati in quattro aree chiave: (1) risultati materiali, (2) salute fisica, (3) risultati cognitivi ed educativi e (4) benessere socio-emotivo. Laddove i dati lo consentono, includono anche ripartizioni per genere, stato socioeconomico, età, background familiare e stato di migrante, consentendo un’analisi più approfondita delle disuguaglianze nel benessere tra i bambini.

Inoltre, questi strumenti includono dati sui potenziali fattori che influenzano il benessere dei bambini attraverso indicatori che coprono la vita domestica e familiare, la vita a scuola e nell’educazione e cura della prima infanzia, la vita sociale e il coinvolgimento nella comunità, e la vita online. I set di dati offrono anche spunti sulle politiche pubbliche relative al benessere dei bambini. Riconoscendo il valore delle prospettive dei bambini, molti degli indicatori pubblicati derivano direttamente da indagini condotte sui bambini.

Quasi 200 misure comparative sono state recentemente aggiornate e aggiunte al Portale Dati. Questo aggiornamento amplia il set di indicatori disponibili, in particolare per quanto riguarda gli atteggiamenti dei bambini nei confronti dei dispositivi digitali e il loro utilizzo, nonché i risultati soggettivi in ​​termini di benessere e fattori correlati, come le relazioni interpersonali e i comportamenti a rischio per la salute.

Il calo della soddisfazione di vita degli adolescenti: una preoccupazione crescente negli ultimi anni

In quasi tutti i paesi OCSE, i ragazzi oggi segnalano una soddisfazione di vita inferiore rispetto a dieci anni fa; una tendenza che sta ricevendo crescente attenzione da parte dei decisori politici e dell’opinione pubblica. Secondo i dati PISA dell’OCSE, quando è stato chiesto a studenti quindicenni di valutare la loro soddisfazione di vita complessiva su una scala da 0 a 10, la media nei paesi OCSE è diminuita nel tempo: da 7,4 nel 2015 a 7,1 nel 2018 e 6,7 nel 2022. Questa diminuzione è statisticamente significativa in 25 dei 28 paesi con dati disponibili. Solo in Ungheria, Giappone e Corea la soddisfazione di vita complessiva degli adolescenti non è cambiata in modo significativo in questo periodo.

Gli indicatori pubblicati sul Portale Dati mirano a fornire informazioni aggiuntive e dettagliate sull’impatto che i risultati e le tendenze stanno avendo sui diversi gruppi di bambini. Ad esempio, nel caso della soddisfazione per la propria vita, le misure disponibili mostrano che il peggioramento della tendenza è avvertito dai bambini a entrambe le estremità della scala di soddisfazione per la propria vita nella maggior parte dei Paesi. In media, nell’OCSE, il 18% degli adolescenti ha dichiarato una bassa soddisfazione per la propria vita (un valore pari o inferiore a “4”) nel 2022, in aumento rispetto a quasi il 12% nel 2015 (Figura 1). Questa percentuale è aumentata in tutti i Paesi tranne che in Ungheria e Corea, dove le variazioni non sono statisticamente significative.

All’altro estremo della scala, la percentuale di bambini che si dichiarano altamente soddisfatti della propria vita in generale (che indicano un punteggio di 9 o 10 su una scala da 0 a 10) è diminuita sostanzialmente, di dieci punti percentuali, passando da quasi il 36% nel 2015 al 26% nel 2022. La maggior parte dei paesi OCSE con dati disponibili mostra un calo significativo, compreso tra quasi 3 e 21 punti percentuali, in questo gruppo di adolescenti. Solo Ungheria (nessuna variazione significativa), Giappone e Corea (entrambi con un aumento del 2%) non hanno registrato questo andamento generale.

Queste tendenze possono essere determinate da una varietà di fattori, in misura diversa nei diversi Paesi. La crescente percezione della pressione accademica è un elemento che si ritiene contribuisca al declino della soddisfazione di vita complessiva (Moksnes et al., 2016 2 ).

Circa il 17% dei quindicenni ha dichiarato di sentirsi sopraffatto dai compiti scolastici nel 2013-14, rispetto a quasi il 26% nel 2022, con un aumento maggiore tra le ragazze rispetto ai ragazzi. La pandemia di COVID-19 ha portato alla chiusura delle scuole e al lockdown sociale, interrompendo l’istruzione e le connessioni sociali, il che ha contribuito ad aumentare l’ansia, la solitudine e la depressione (Elharake et al., 2023 3 ; Farrell et al., 2023 4 ).

La percentuale di quindicenni che dichiarano un’elevata soddisfazione della vita è diminuita drasticamente tra il 2018 (33% in media nell’OCSE) e il 2022 (26%), mentre la quota di coloro che hanno una bassa soddisfazione della vita ha visto un aumento più moderato dal 16% al 18%. Inoltre, l’aumento del tempo trascorso davanti agli schermi e l’uso dei social media influiscono sulla qualità del sonno e, in alcuni paesi, portano a una maggiore esposizione al cyberbullismo, entrambi collegati a una minore soddisfazione della vita (Sorrentino et al., 2023 5 ; Hale et al., 2025 6 ).

In quali ambiti della loro vita i bambini sono più insoddisfatti?

Per approfondire la nostra comprensione collettiva della soddisfazione dei bambini per la propria vita, il Portale Dati include anche informazioni sulla (in)soddisfazione degli adolescenti in diversi ambiti della vita. Questi indicatori fanno parte di un piccolo numero di indicatori nuovi e promettenti che sono stati aggiunti nonostante coprano solo un numero limitato di paesi OCSE.

Nell’ultima edizione del PISA 2022, agli adolescenti di un sottoinsieme di paesi è stato chiesto di esprimere il loro livello di soddisfazione in dieci diversi ambiti, che spaziano dalle relazioni con genitori o tutori e amici, ai fattori legati alla scuola, al quartiere, alla salute, ai beni materiali e all’immagine di sé. La Figura 2 mostra che, tra gli ambiti di vita sopra elencati, almeno un quindicenne su quattro esprime insoddisfazione per il proprio aspetto, per come trascorre il tempo e per fattori legati alla scuola (apprendimento a scuola, vita scolastica e rapporto con gli insegnanti).

Non tutti i bambini hanno la stessa probabilità di provare insoddisfazione in diversi ambiti della loro vita. Ciò dipende dalle circostanze o dagli eventi a cui sono esposti, nonché dal loro background socioeconomico e familiare. Gli indicatori del Portale Dati mostrano, ad esempio, che le ragazze dichiarano costantemente una minore soddisfazione per la propria vita in generale e in diversi ambiti rispetto ai ragazzi nei Paesi OCSE intervistati.

Per sviluppare politiche che migliorino la vita dei bambini – e potenzialmente la loro soddisfazione di vita complessiva – è fondamentale comprendere le forze che stanno alla base di queste tendenze. Il Child Well-Being Data Portal offre un set di dati completo che consente un’esplorazione approfondita di vari aspetti della vita dei bambini, tra cui le loro condizioni materiali, la salute, lo sviluppo personale e sociale, nonché l’influenza del loro ambiente familiare, scolastico e digitale. Per supportare i confronti tra paesi, il Child Well-Being Dashboard offre funzionalità interattive, inclusi profili nazionali e strumenti di confronto per gli indicatori chiave. Insieme, queste risorse aiutano a scoprire le tendenze sottostanti e a definire le sfide che devono essere affrontate, fornendo spunti preziosi per informare e migliorare le politiche incentrate sui bambini.

Riferimenti

OCSE (2021), Misurare ciò che conta per il benessere dei bambini e le politiche , OECD Publishing, Parigi, https://doi.org/10.1787/e82fded1-en ↩︎

Moksnes, U. et al. (2016), “L’associazione tra stress scolastico, soddisfazione di vita e sintomi depressivi negli adolescenti: la soddisfazione di vita come potenziale mediatore”, Social Indicators Research , Vol. 125/1, pp. 339-357, https://doi.org/10.1007/S11205-014-0842-0/TABLES/5 . ↩︎

Elharake, J. et al. (2023), “Impatto del COVID-19 sulla salute mentale tra bambini e studenti universitari: una revisione sistematica”, Child Psychiatry and Human Development , Vol. 54/3, pp. 913-925, https://doi.org/10.1007/S10578-021-01297-1/TABLES/2 . ↩︎

Farrell, A. et al. (2023), “Solitudine e benessere nei bambini e negli adolescenti durante la pandemia di COVID-19: una revisione sistematica”, Children , Vol. 10/2, p. 279, https://doi.org/10.3390/CHILDREN10020279/S1 . ↩︎

Sorrentino, A. et al. (2023), “La pandemia di COVID-19 ha influenzato la prevalenza di cyberbullismo e cybervittimizzazione tra bambini e adolescenti? Una revisione sistematica”, International Journal of Environmental Research and Public Health , Vol. 20/10, p. 5825, https://doi.org/10.3390/IJERPH20105825/S1 . ↩︎

Hale, L. et al. (2025), “Cosa sappiamo sul legame tra schermi e salute del sonno?”, Handbook of Children and Screens , pp. 101-107, https://doi.org/10.1007/978-3-031-69362-5_14 . ↩︎

Condividi:

Migliori politiche per il benessere dei bambini con dati migliori: nuovo dashboard OCSE sul benessere dei bambini e portale dati aggiornato

8 luglio 2022

Nuove frontiere per la politica sociale: come si colloca il tuo Paese nel confronto?

15 aprile 2025

Congedo parentale retribuito: grandi differenze per madri e padri

12 gennaio 2023

Navigazione articoli

Confrontando mele con mele: i nuovi PPP evidenziano le persistenti disparità nel costo della vita

Nuove frontiere per la politica sociale: come si colloca il tuo Paese nel confronto?

Un pensiero su ” Dai dati all’azione: migliorare la vita dei bambini attraverso approfondimenti migliori ”

pandeyjeter198

DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO (qui)https://www.studiocataldi.it/amp/news.asp?id=47487-sull-interesse-superiore-del-fanciullo

TI SCRIVO IL TESTO DI (qui) https://www.studiocataldi.it/amp/news.asp?id=47487-sull-interesse-superiore-del-fanciullo:

Sull’interesse superiore del fanciullo

L’articolo evidenzia gli errori che si commettono dietro quello che rischia di diventare uno schermo per nascondere decisioni anche dannose per i bambini

Nell’ultima parte dell’art. 2 della Dichiarazione dei diritti del bambino (1959) si leggeva: “Nella adozione delle leggi rivolte a tal fine, la considerazione determinante deve essere il superiore interesse del bambino”. Nell’art. 3 par. 1 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia (1989) si legge: “In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione”. Da una fonte all’altra è cambiato innanzitutto il campo di azione in cui tener conto dell’interesse superiore del fanciullo. Oggi, quindi, deve tener conto dell’interesse superiore del fanciullo non solo il legislatore ma chiunque si occupi e debba decidere dei bambini, a cominciare dai genitori.

Educare un figlio non significa tirarlo su a propria immagine e somiglianza, secondo i propri gusti (anche culinari), interessi, modelli o altro, ma tirare su la nuova e, perciò, bella persona che ogni figlio è. Bisogna coinvolgere i figli e non involgerli. “Nell’assolvimento del loro compito essi [i genitori] debbono venire innanzitutto guidati dall’interesse superiore del fanciullo” (art. 18 par. 1 Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia). “Interesse”, “ciò che sta in mezzo”: ciò che sta in mezzo tra i genitori, tra i genitori e il figlio, tra il figlio e il mondo circostante.

Lo psicologo Gustavo Carlo scrive: “È un cammino di crescita da fare insieme. Il genitore non deve apparire come una persona perfetta, che non sbaglia mai; al contrario, ammettere le sue imperfezioni è un punto nevralgico”. La genitorialità non è né un diritto né uno stato ma una relazione, un percorso, una metamorfosi insieme all’altro genitore e insieme al figlio e ai figli. Essere genitore è guidare ed essere guidati, per cui si possono verificare “incidenti” di percorso.

Si assiste sempre più spesso a genitori che stanno addosso ai figli fino ad asfissiarli e genitori distratti e assorbiti dal grigiore della loro vita. I genitori “debbono venire innanzitutto guidati dall’interesse superiore del fanciullo” tenendo conto di alcune precise indicazioni della Convenzione stessa: accudire, allevare, assicurare, assolvere il loro compito. I genitori dovrebbero essere educati e educarsi in tal senso.

Lo psicologo e psicoterapeuta Fulvio Scaparro denuncia: “[…] in nome dell’«interesse superiore del bambino» […] sono state scritte leggi e prese decisioni che molto spesso mirano a sanare situazioni o a tutelare interessi degli adulti”. Gli adulti, in particolare i genitori, devono essere onesti innanzitutto con se stessi e non giustificare le loro scelte (per es. separazione, nuova casa, cambio città, nuova famiglia) o liberarsi dalle loro responsabilità dicendo che fanno una determinata cosa per il bene dei bambini, perché vogliono loro “troppo bene”, per il loro futuro o altro ancora.

La formatrice Silvia Iaccarino afferma: “È giusto essere disponibili per i bambini e le bambine, essere per loro delle Guide durante il percorso di sviluppo e crescita, ma non possiamo essere sempre a loro disposizione. C’è una differenza sostanziale tra essere disponibili ed essere a disposizione. Disponibili significa responsivi, sensibili, empatici; vuol dire saper guidare e orientare. Esserci come presenza salda, solida, amorevole – e necessariamente imperfetta – per bambini e bambine. Possiamo supportare, affiancare i bambini e le bambine […]. Nell’essere disponibili non c’è la sostituzione, ma l’accompagnamento”. I genitori devono essere servizievoli ma non servili, sostenere i figli ma non sostituirli, dare ragioni e non ragione ai figli, orientare i figli ma non fare da navigatori, fare sacrifici per i figli ma non sacrificarsi, dare amore ma non dire continuamente (o banalmente) “amore”, fare tutto nell’interesse dei figli ma non tutto quello che interessa ai figli. Tirare su i figli come se fossero unici al mondo (tenendo conto che molti di loro sono già unigeniti) e dimenticando che anche gli altri figli sono considerati così dai figli è tirare su dei monarchi, delle monadi. La misura dell’amore genitoriale è data dagli articoli 147 e 315 bis cod. civ. e da altre disposizioni normative.

A proposito del procedimento di adottabilità, la psicologa Rosa Rosnati richiama: “Mi sembra di vedere nel tempo una costante oscillazione tra due estremi: da un lato la tendenza a mitizzare il legame di sangue e quindi a procrastinare le decisioni, tentando qualsiasi via per recuperare legami che magari fin dall’inizio appaiono insanabili e all’estremo opposto la propensione a recidere tali legami, a volte senza avere gli elementi sufficienti. Nel passato in particolare c’è stata la tendenza a valorizzare maggiormente l’adozione, a volte recidendo i legami un po’ bruscamente, adesso invece in questa oscillazione il piatto della bilancia pende più sul lato di salvaguardare – a volte ad oltranza – il legame di sangue, nelle prassi e nelle decisioni. Certamente i legami con i genitori devono essere tutelati, ma al tempo stesso occorre tenere presente il bisogno di cura del figlio, il bisogno di un legame con un padre e una madre, che è qualcosa di non procrastinabile. Il mito del legame di sangue a volte impedisce di prendere decisioni che si basino sul bisogno del bambino, che è il bisogno di instaurare legame di attaccamento sicuro con una figura materna e una figura paterna. Questo bisogno non è procrastinabile, perché i bambini crescono: in questo lavoro c’è da tener presente sempre un ragionamento sul tempo del bambino, che non è il tempo dell’adulto” (in un’intervista del 17 luglio 2019 della giornalista Sara De Carli su Vita.it, dopo “i fatti di Bibbiano”). Nell’art. 3 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia non si parla solo di “interesse superiore del fanciullo” (par. 1), ma anche del “suo benessere” (par. 2) e di consistenza e qualificazione del personale e di un adeguato controllo (par. 3), criteri di cui tener conto in ogni settore.

Un altro settore in cui “mediare” è la scuola, come evidenzia la psicologa Anna Oliviero Ferraris: “Non è impossibile trovare un minimo comune denominatore tra famiglie, o almeno, su alcuni aspetti fondamentali, proprio a partire dalla scuola primaria. Nella maggior parte dei casi, infatti, le famiglie vorrebbero che i loro figli trovassero a scuola un ambiente competente e accogliente, in grado di fornire loro tutte le conoscenze e abilità di cui bambini e bambine hanno bisogno per crescere fisicamente, intellettualmente e socialmente; un ambiente che non crei loro ansie e insicurezze, ma che li stimoli, li appassioni e favorisca la formazione di relazioni supportanti. Un bambino, che si trova bene in classe, si affeziona anche alla sua maestra e ai suoi compagni, impara a comunicare, a fare amicizia, a conoscere gli altri e, conoscendo gli altri, a conoscere anche sé stesso”. Genitori e insegnanti devono mettere da parte i loro eventuali conflitti e tutti gli adultismi e tener conto dell’interesse superiore del fanciullo (art. 3 Convenzione) e del principio di comunità (art. 5).

La consulente pedagogica Annalia Galardini aggiunge: “Nei servizi per l’infanzia sottolineare il valore dell’alleanza con le famiglie è divenuto, con il crescere dell’investimento sulla loro identità educativa, un aspetto sempre più importante. La ricerca in campo evolutivo ci conferma che la qualità dell’esperienza educativa e degli apprendimenti, sia a livello prescolare che scolare, cresce quando si realizzano rapporti di collaborazione con le famiglie. Ciò significa che nei servizi per l’infanzia non è possibile mettere al centro il bambino senza includere la sua famiglia, perché l’educazione che produce benefici è quella che guarda ai bambini nel loro mondo di relazioni”. L’alleanza scuola-famiglia dovrebbe ispirarsi all’art. 3 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia “in toto”.

Scuola, famiglia, associazioni sportive, imprese: occorrono competenza, chiarezza, coerenza, coinvolgimento, comunicazione, condivisione, costruzione e così si arriva alla collaborazione nell’interesse sempre e solo del bambino e del ragazzo, quell’interesse che in inglese è opportunamente denominato “best interest of the child”.

“Ogni bambino ha diritto a sentirsi unico, senza mai sentirsi dire che deve essere come tutti gli altri bambini. Ha il diritto di guardare il mondo salendo sulle spalle dei genitori e non dal basso tenuto per mano” (dal Documento dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nel 30° anniversario della Convenzione di New York).

Data: 30/06/2025 06:00:00

Autore: Margherita Marzario

Ecco un riassunto dei due articoli che hai fornito:

Dai dati all’azione: migliorare la vita dei bambini attraverso una migliore comprensione (OECD Statistics Blog)

L’articolo dell’OCSE sottolinea l’importanza di dati affidabili per comprendere e migliorare il benessere dei bambini. Per facilitare questo, l’OCSE ha sviluppato due strumenti principali: il Portale Dati sul Benessere dei Bambini e il Dashboard sul Benessere dei Bambini.

Il Portale Dati è una risorsa più ampia che offre oltre 300 misure comparative sui risultati del benessere dei bambini e sui fattori ambientali che li influenzano, organizzate in quattro aree chiave: risultati materiali, salute fisica, risultati cognitivi ed educativi, e benessere socio-emotivo. Include anche dati su fattori che influenzano il benessere (vita domestica, scuola, vita sociale, vita online) e sulle politiche pubbliche. Molti indicatori derivano direttamente da indagini condotte sui bambini.

Il Dashboard è uno strumento per monitorare gli sforzi dei paesi nella promozione del benessere dei bambini, includendo circa 20 indicatori chiave comparabili a livello internazionale.

L’articolo evidenzia una preoccupante tendenza: il calo della soddisfazione di vita degli adolescenti in quasi tutti i paesi OCSE. La soddisfazione media è diminuita dal 7,4 nel 2015 al 6,7 nel 2022. La percentuale di adolescenti con bassa soddisfazione è aumentata dal 12% al 18%, mentre quella con alta soddisfazione è diminuita dal 36% al 26%.

Tra i fattori che contribuiscono a questa tendenza si citano:

La crescente pressione accademica (la percentuale di quindicenni che si sentono sopraffatti dai compiti è aumentata dal 17% nel 2013-14 al 26% nel 2022).

L’impatto della pandemia di COVID-19 (chiusura delle scuole, interruzione delle connessioni sociali, aumento di ansia, solitudine e depressione).

L’aumento del tempo trascorso davanti agli schermi e l’uso dei social media, che influiscono sulla qualità del sonno e aumentano l’esposizione al cyberbullismo, entrambi collegati a una minore soddisfazione.

L’articolo rileva inoltre che, in specifici ambiti della vita, almeno un quindicenne su quattro esprime insoddisfazione per il proprio aspetto, per come trascorre il tempo e per fattori legati alla scuola. Le ragazze, in particolare, dichiarano costantemente una minore soddisfazione rispetto ai ragazzi.

In sintesi, gli strumenti dell’OCSE mirano a fornire dati completi per comprendere le sfide che i bambini affrontano e informare politiche efficaci per migliorare il loro benessere generale e la soddisfazione di vita.

Sull’interesse superiore del fanciullo (Studio Cataldi)

L’articolo di Studio Cataldi analizza il concetto di “interesse superiore del fanciullo”, come definito nella Dichiarazione dei diritti del bambino (1959) e nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia (1989). Sottolinea come questo principio si sia evoluto, estendendosi dal solo legislatore a chiunque si occupi e debba decidere dei bambini, inclusi i genitori.

Punti chiave dell’articolo:

Evoluzione del concetto: L’articolo 3, paragrafo 1 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia stabilisce che l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione primaria in tutte le decisioni che li riguardano, sia da parte di istituzioni private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi.

Ruolo dei genitori: Educare un figlio significa guidare la crescita di una nuova persona, non plasmarla a propria immagine e somiglianza. I genitori devono essere guidati dall’interesse superiore del fanciullo, che viene definito come “ciò che sta in mezzo” tra i genitori, tra i genitori e il figlio, e tra il figlio e il mondo circostante. La genitorialità è vista come una relazione, un percorso di crescita reciproca.

Critiche all’applicazione del principio: Lo psicologo Fulvio Scaparro denuncia che, in nome dell’interesse superiore del bambino, spesso vengono scritte leggi e prese decisioni che mirano a sanare situazioni o a tutelare gli interessi degli adulti. I genitori, in particolare, non dovrebbero giustificare le proprie scelte (es. separazione, cambio di casa) o liberarsi dalle proprie responsabilità affermando di agire “per il bene dei bambini”.

Disponibilità vs. a disposizione: La formatrice Silvia Iaccarino distingue tra l’essere “disponibili” (responsivi, sensibili, empatici, guide) e l’essere “a disposizione” (sostituirsi ai figli). I genitori devono supportare e affiancare i figli, non sostituirsi a loro. L’amore genitoriale deve essere misurato da norme e principi, non da un’eccessiva accondiscendenza che può portare a crescere “monarchi”.

Adozione e legame di sangue: La psicologa Rosa Rosnati evidenzia un’oscillazione tra la mitizzazione del legame di sangue (che a volte ritarda decisioni necessarie per il benessere del bambino) e una tendenza a recidere bruscamente tali legami. Sottolinea che il bisogno di cura e di un legame sicuro con figure genitoriali è impellente e non procrastinabile, poiché “i bambini crescono: in questo lavoro c’è da tener presente sempre un ragionamento sul tempo del bambino, che non è il tempo dell’adulto”.

Ruolo della scuola e della comunità: La psicologa Anna Oliviero Ferraris evidenzia la necessità di un’alleanza tra scuola e famiglia, dove gli adulti mettano da parte i conflitti per il bene del bambino. La consulente pedagogica Annalia Galardini rafforza questo concetto, affermando che la qualità dell’esperienza educativa cresce con la collaborazione tra famiglia e servizi per l’infanzia, poiché non è possibile mettere al centro il bambino senza includere la sua famiglia e il suo mondo di relazioni.

Collaborazione per il “best interest of the child”: L’articolo conclude che la collaborazione tra scuola, famiglia, associazioni sportive e imprese, basata su competenza, chiarezza, coerenza, coinvolgimento, comunicazione, condivisione e costruzione, è fondamentale per l’interesse del bambino e del ragazzo, opportunamente definito in inglese come “best interest of the child”.

In sintesi, l’articolo mette in guardia contro l’uso improprio del concetto di “interesse superiore del fanciullo” per giustificare decisioni che favoriscono gli adulti, e sottolinea la necessità di un approccio olistico e collaborativo che metta veramente al centro i bisogni e il benessere del bambino, tenendo conto del “tempo del bambino”.

CONVERGENZE E DIVERGENZE DEI CONTENUTI DEI DUE ARTICOLI ESSENDO IL PRIMO PIU ATTINENTE ALLE POLITICHE ECONOMICHE ED IL SECONDO GIURIDICO

Assolutamente! È interessante notare come, nonostante le diverse prospettive (uno più focalizzato sulle politiche economiche e sociali basate su dati, l’altro su un principio giuridico), i due articoli presentino significative convergenze e divergenze riguardo al benessere dei bambini.

Convergenze

Centralità del Benessere del Bambino: Entrambi gli articoli pongono il benessere del bambino al centro della discussione. L’articolo OCSE lo fa attraverso l’analisi di dati e indicatori per informare le politiche, mentre l’articolo di Studio Cataldi lo fa elevando l’interesse superiore del fanciullo a principio guida nelle decisioni. Prospettiva Olistica: Sebbene con approcci diversi, entrambi riconoscono la natura multidimensionale del benessere infantile . L’OCSE lo articola attraverso aree come salute fisica, benessere socio-emotivo, risultati cognitivi ed educativi, e condizioni materiali. Studio Cataldi, dal canto suo, esplora come l’interesse del bambino si manifesti in diversi contesti (famiglia, scuola, relazioni sociali), implicando un benessere che va oltre la mera sussistenza. Importanza dei Dati e della Comprensione: L’articolo OCSE è esplicitamente focalizzato sui dati per una migliore comprensione (better insights) e azione. Anche l’articolo giuridico, pur non parlando di dati quantitativi, sottolinea la necessità di una comprensione profonda e onesta delle esigenze del bambino per prendere decisioni nel suo “migliore interesse”, evitando giustificazioni superficiali. Critica alle Disfunzioni del Sistema (e degli Adulti): Entrambi gli articoli muovono critiche verso le attuali dinamiche che possono compromettere il benessere infantile. L’OCSE evidenzia il calo della soddisfazione di vita degli adolescenti e l’impatto negativo di fattori come la pressione accademica o l’uso eccessivo dei social media. Studio Cataldi critica duramente l’uso strumentale dell’espressione “interesse superiore del fanciullo” per nascondere gli interessi o gli errori degli adulti , e la tendenza a sacrificare i bisogni reali del bambino (come la sicurezza affettiva) in nome di principi astratti (come la mitizzazione del legame di sangue) o disfunzioni familiari. Necessità di Politiche e Azioni Mirate: Sia l’OCSE che Studio Cataldi richiamano la necessità di azioni e politiche efficaci . L’OCSE propone i suoi strumenti (Portale Dati e Dashboard) per informare le politiche. Studio Cataldi, sebbene su un piano più normativo e interpretativo, esorta genitori, legislatori e istituzioni a tradurre il principio giuridico in pratiche concrete e responsabili che pongano realmente al centro il bambino. Riconoscimento delle Relazioni e dell’Ambiente: Entrambi evidenziano il ruolo cruciale delle relazioni (familiari, scolastiche, sociali) e dell’ambiente in cui il bambino cresce. L’OCSE include indicatori su vita domestica, scuola, vita sociale e online. Studio Cataldi enfatizza la genitorialità come relazione e la necessità di un’alleanza scuola-famiglia per creare un ambiente favorevole.

Divergenze

Natura e Scopo: L’articolo OCSE è un report basato su dati e ricerca , con un focus sulla misurazione quantitativa del benessere e sull’informazione per le politiche economiche e sociali . Il suo scopo è fornire una panoramica empirica delle tendenze e degli indicatori.

L’articolo di Studio Cataldi è di natura giuridica e interpretativa . Si concentra sull’ applicazione e l’interpretazione di un principio normativo (“interesse superiore del fanciullo”) nel contesto di decisioni legali e comportamentali, specialmente in ambito familiare e sociale. Il suo scopo è chiarire un concetto legale e metterne in guardia dall’uso distorto. Linguaggio e Metodologia: Il testo OCSE usa un linguaggio più orientato alla statistica, agli indicatori e alle tendenze generali , con riferimenti a indagini e dati aggregati (es. PISA).

Il testo giuridico utilizza un linguaggio più normativo, interpretativo e critico , con riferimenti a convenzioni internazionali, codici civili e citazioni di esperti (psicologi, pedagogisti) per sostenere argomentazioni sulla corretta applicazione di un principio. Livello di Azione: L’OCSE opera a un livello macro-sociale e internazionale , proponendo strumenti per governi e decisori politici per confrontare e migliorare le strategie nazionali.

Studio Cataldi, pur riferendosi a principi internazionali, si cala maggiormente nel micro-contesto delle decisioni individuali (genitori, tribunali) e delle relazioni quotidiane che influenzano direttamente la vita dei bambini. Enfasi sulla Soggettività vs. Oggettività: L’OCSE si basa su dati oggettivi e soggettivi (soddisfazione di vita auto-riportata) per trarre conclusioni generali sulle popolazioni.

Studio Cataldi, pur riconoscendo l’importanza della percezione del bambino, pone maggiore enfasi sull’ interpretazione etica e giuridica del suo “vero” interesse, che a volte può contrastare con ciò che il bambino (o l’adulto) percepisce immediatamente come “bene”, specie quando gli adulti sono disonesti nelle loro intenzioni.

In conclusione, entrambi gli articoli convergono sull’urgenza di proteggere e promuovere il benessere dei bambini, ma si differenziano per gli strumenti (dati vs. principi giuridici) e i livelli di intervento (macro-politiche vs. decisioni quotidiane e legali) proposti per raggiungere tale obiettivo. La loro lettura combinata offre una visione più completa delle sfide e delle strategie per garantire un futuro migliore ai più gIovani.

………………………………………………..

(*) Prof. Claudio Quintano – claudio.quintano.emeritoETuniparthenope.it – Emeritus Professor of Economic Statistics, Department of Management and Quantitative Studies (DISAQ Excellence Department), University of Naples Parthenope.- Via Generale Parisi, 13 – 80132 Napoli (NA) Former University Rector (2010-2016) of University of Naples “Parthenope” Now, Teacher of Tomorrow’s Measures to Meet the UN Sustainability in the Department of Law and Economics University Suor Orsola Benincasa – Corso Vittorio Emanuele n. 292, 80122 Napoli- He engages to spread to the learners the acquiring the knowledge and to promote Sustainable Development, and Sustainable Lifestyles Goals. Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi (DISAQ) – prof. Emerito di Statistica Economica, già Rettore Università degli studi di Napoli “Parthenope”

(**) Antonella Rocca – DISAQ professoressa associata di Statistica Economica Università degli studi di Napoli “Parthenope”

(**) Paolo Mazzocchi (**) – DISAQ professore associato di Statistica Economica Università degli studi di Napoli “Parthenope”