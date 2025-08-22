Una web-television interamente dedicata alla Costiera, al via da domani Costa d’Amalfi Tv

Domani, sabato 23 agosto 2025, alle ore 17, in Via Raimondo Orsini 15A a Tramonti, sarà inaugurata ufficialmente Costa d’Amalfi TV, la nuova web tv pensata per dare voce alla Costiera Amalfitana in tutte le sue sfumature: storia, cultura, tradizioni, enogastronomia ed eventi.

“Il progetto – si legge in una nota – nasce dalla volontà di creare uno strumento moderno e vicino alla comunità, capace di valorizzare il territorio senza fermarsi alle sole immagini da cartolina”. A guidare l’iniziativa è il direttore editoriale Salvatore Serio, insieme a un gruppo di giovani professionisti del territorio. Il claim scelto per accompagnare il progetto è “la Costa d’Amalfi, come mai prima.”, una frase che sintetizza l’obiettivo della nuova emittente: raccontare la Divina con uno sguardo autentico e innovativo. Non solo le bellezze già note al mondo, ma anche le storie delle persone, le eccellenze locali e gli aspetti meno conosciuti che rendono unica questa terra.

Il palinsesto proporrà rubriche dedicate ai luoghi simbolo e alla loro storia, format su ristorazione e ospitalità, approfondimenti sugli eventi, podcast con imprenditori, artisti e protagonisti della vita culturale della Costiera.

“Costa d’Amalfi TV nasce per restituire al territorio una voce che sia davvero sua – spiega il direttore editoriale – ‘la Costa d’Amalfi, come mai prima.’ è il nostro impegno a raccontarla in modo nuovo, autentico, moderno e vicino alle persone. È un sogno che diventa realtà, abbiamo immaginato una televisione che appartenga davvero al nostro territorio e che ne sappia raccontare l’anima”.

All’inaugurazione prenderanno parte autorità civili, religiose e militari, operatori economici, associazioni e cittadini, in un momento che segnerà l’avvio ufficiale delle trasmissioni di Costa d’Amalfi TV.