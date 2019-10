Un’app made in Nola per l’acquisto e la vendita del gas: a lanciarla è l’imprenditore Cosimo Stramaglia

Arriva un’App che vuol facilitare il servizio di fornitura del gas. Si chiama Nrg (Network Return Gas Bottle) e a lanciaria è l’imprenditore nolano Cosimo Stramaglia. L’applicazione web dà la possibilità a tutti gli utenti che hanno la necessità di contattare un fornitore di bombole di gas, di visualizzare su mappa, tramite geo localizzazione, i rivenditori di bombole dislocati nella zona, dei quali potranno visionare info, foto, servizi, prodotti contatti per effettuare ordini.

A loro volta i rivenditori di bombole di gas avranno la possibilità di avere una propria vetrina sull’App dove potranno registrarsi e quindi pubblicizzarsi descrivendo la propria attività, con i prodotti che vendono ed i servizi che offrono e potranno essere contattati direttamente sull’App.

«Il progetto – spiega Stramaglia – nasce da un’attenta analisi del mercato Gpl, in particolare quello delle bombole. Si è notato come il mondo GpL, soprattutto quello della combustione, sia poco presente a cogliere le opportunità che la tecnologia e l’informatizzazione offrono. L’App Nrg vuole dare un significativo slancio al settore in termini di marketing e gestione».

I vantaggi

Stramaglia sottolinea che, con questa applicazione, «si è voluto dare un’alternativa ai classici e tradizionali sistemi pubblicitari per l’utilizzo della vendita, in quanto si avrà una pubblicità costante on-line, scaricabile su tutti gli smartphone e funzionante su tutti i dispositivi mobili Android e Apple. L’App è scaricabile gratuitamente e l’utente finale non ha costi da sostenere per cercare le rivendite di bombole di gas, mentre avrà un irrisorio costo di abbonamento annuale quelle rivendite che vorranno pubblicizzarsi sull’App. Le stesse che usufruiranno del servizio “Restituzione Bombole”, un’area esclusiva agli operatori del settore, dove sarà possibile chiedere il contatto per effettuare eventuali permute di vuoti in modo da velocizzare la restituzione delle stesse a chi ne detiene il diritto: una grande opportunità per aziende e rivenditori».

Per saperne di più

Per avere maggiori informazioni, sull’App sono visibili i contatti e l’indirizzo email e in più è visualizzabile «un codice QR, a barra bidimensionale, ossia – conclude Stramaglia – a matrice impiegato per memorizzare informazioni generalmente destinate ad essere lette tramite uno smartphone».