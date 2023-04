Un’astrofisica protagonista della nuova rubrica del Consolato d’Italia a Parigi

In occasione della Giornata del Design Italiano nel mondo, il Consolato Generale d’Italia a Parigi di cui il Console Generale Irene Costagnoli ha inaugurato una nuova rubrica, ‘Storie Italiane à Paris’. La protagonista della prima intervista è Ersilia Vaudo, astrofisica della European Space Agency che ha curato la mostra Unknown Unknowns della XXIII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano e che ci racconta il legame tra design, scienza e arte. Ersilia Vaudo Scarpetta si è laureata in Astrofisica all’Università La Sapienza di Roma. Nel 2020 ha ottenuto executive certificate dalla John F. Kennedy School of Government at Harvard Kennedy School. Dal 1991 lavora all’Agenzia Spaziale Europea dove è attualmente Esa Chief Diversity Officer a Parigi. Durante la sua carriera trentennale, tra Parigi e gli USA, ha ricoperto vari ruoli strategici, ed è stata segretario esecutivo del Gruppo consultivo scientifico-tecnologico della missione ExoMars. Tra il 2002 e il 2006 ha lavorato a Washington Dc (Usa) all’ufficio dell’Eesa, curando in particolare le relazioni con la Nasa. È stata membro del Board of Directors di Women in Aerospace Us ed è attualmente membro di Women forum for Economy and society and Women in Aerospace-Europe. Nel 2020 ha ottenuto per l’Esa il prestigioso premio “Excellence Diversity Award” dell’International Astronautical Federation per il settore spaziale. Ad ottobre 2020 ha ricevuto il Premio Internazionale “Tecnovisionarie 2020, Premio Speciale Europa”, dall’Associazione Women&Technologies. Nel 2020 ha fatto parte della Task force “12 Donne per un Nuovo Rinascimento” istituita dal Ministero delle Pari opportunità e della Famiglia, dove ha contribuito in particolare alla formulazione delle propost relative al tema “Ricerca, Stem e formazione delle competenze”. A dicembre 2020 le è stato assegnato il ruolo di curatrice della 23ma Esposizione Internazionale della Triennale di Milano sul tema “Unknown Unknowns”. È co-fondatrice, con Alessia Mosca, dell’Associazione “Il Cielo itinerante” che si propone di promuovere e sostenere progetti che diffondano le conoscenze scientifiche matematiche e tecnologiche, specialmente tra le bambine/ragazze e i bambini/ragazzi in situazioni di fragilità o disagio sociale.