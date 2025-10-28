Uncem, congresso regionale a Paestum: comuni e comunità insieme per rilanciare la montagna

A Paestum si terrà il Congresso Regionale Uncem Campania dal titolo “Comuni e Comunità insieme: la montagna è speranza”, sabato 8 novembre alle ore 9,30 all’hotel Ariston. “Sarà l’occasione per fare il punto sul lavoro svolto da Comuni e Comunità Montane, per rilanciare nuove strategie di sviluppo sostenibile nei nostri territori”, afferma il presidente regionale Uncem della Campania Vincenzo Luciano. “La presenza di ogni comune e comunità è una testimonianza tangibile di un lavoro comune svolto per il futuro di nuove politiche per le nostre aree interne e montane in vista del congresso nazionale del 12 e 13 dicembre”, prosegue Luciano.

Tra i temi che verranno discussi a Paestum anche la classificazione dei Comuni Montani. “Le Montagne sono geografie complesse, e Uncem ripete da vent’anni che fare nuove classificazioni dei Comuni montani italiani finirebbe per generare più attriti, contrasti, incomprensioni, sperequazioni e illogicità rispetto ai benefici – afferma Vincenzo Luciano – . Elogiamo la complessità della relazione, tra città e montagna, tra piano e monte come dice qualcuno contrapponendo chi sta su e chi sta giù. Questo Paese, questa Nazione, ha bisogno di alleanze e scambi, relazioni forti, non di frammentare, dividere, deludere, escludere. Includiamo e costruiamo comunità”.