Irlanda, Norvegia, Turchia, Lettonia e San Marino. Sono le avversarie che l’Italia Under 21 dovrà affrontare nel girone di qualificazione agli Europei di categoria del 2025 in programma in Slovacchia. A Nyon sono stati sorteggiati i gruppi l’accesso agli Europei. Gli azzurrini partivano in prima fascia, e sono stati pescati nel Gruppo A.