Under 28, Servizio Civile Universale: riaprono i termini per la selezione

Riaprono i termini per la selezione dei giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni che vogliono partecipare a un progetto di servizio civile volontario in Italia o all’estero. Ne dà notizia il Dipartimento per le politiche giovanili sul proprio sito. Il bando mette a disposizione complessivamente 52.236 posti per volontari, di cui il maggior numero di operatori saranno impegnati in progetti da realizzarsi in Italia e gli altri saranno avviati in servizio all’estero. Nel dettaglio, si tratta di 51.132 operatori volontari da avviare in 2.023 progetti relativi a 328 programmi di intervento di Servizio civile universale in Italia; e 1.104 operatori volontari da avviare in 160 progetti, relativi a 30 programmi di intervento di Servizio civile all’estero. Maggiori dettagli sul sito www.politichegiovanili.gov.it.