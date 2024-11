“Undici delitti e qualche disgrazia”, ovvero vedere tutto in giallo

di Fiorella Franchini

“Più che un modo di scrivere romanzi è un mondo di stare nel mondo: in un mondo dove la gente ha paura e non capisce bene quello che accadrà”, scrive il critico Roberto Cotroneo a proposito del genere giallo. È capita proprio di tutto nella raccolta “Undici delitti e qualche disgrazia”, antologia di racconti curata dalla giornalista Anita Curci, edita da Gialli.it, casa editrice e associazione interdisciplinare dedicata al mondo del poliziesco e del thriller, in cui la scrittura coniuga suspence ed emozioni, storia e realtà in un duplice formato, cartaceo e audio, grazie alla possibilità d’inquadrare il Qr code all’incipit dei singoli testi per lasciarsi andare all’ascolto.

In ogni storia convivono la quotidianità della cronaca, la violenza degli istinti, lo scavo nelle ambiguità dell’agire umano, la speranza di ottenere risoluzioni e certezze. Ognuna ci porta a una soluzione finale e tutto sembra tornare in ordine, eppure la logica accosta soltanto parzialmente alla verità il lettore, anche dopo la conclusione l’ansia non passa.

C’è un richiamo profondo alla presenza del male nella vita di tutti i giorni, nei luoghi che attraversiamo distrattamente per abitudine, c’è l’illusione che le istituzioni, le forze dell’ordine, siano in grado di combatterlo e di prevenirlo. Non sono tutte vicende rassicuranti, nella loro linearità rovesciano il senso delle cose. L’apertura dell’indagine permette di andare oltre la superficie dell’apparenza, di aprire un’investigazione che, oltre che sul delitto, fa luce sui lati oscuri della vita, dice quello che oggi, spesso, il romanzo tradizionale, anche il più raffinato prodotto di introspezione psicologica, non riesce a fare. Lo affermava Piero Dorfles, il giallo “lungi dal farci evadere, ci costringe a guardare in faccia la realtà molto più di quanto non possa fare la pedissequa descrizione delle ansie interiori della contemporaneità”.

Gli autori provengono da tutta Italia: la napoletana Simona Ambrosio, la ferrarese Cristina Biolcati, l’avvocato penalista fiorentino Wladimiro Borchi, il milanese Giovanni Canestrelli, il partenopeo Alex Capuozzo, l’irpino Maria Loreta Chieffo, di origine irpina, Ilaria Ferramosca, sceneggiatrice di fumetti l’aquilano Gabriele Nardis, produttore e regista, il bergamasco Samuele Nava, il cagliaritano Claudio Pinna, Ambrous Stack e Bruno Vigliarolo.

Percorrono le strade delle città e dei borghi e vi trovano sangue e assassini, paure e pulsioni brutali, rancori familiari, insicurezze personali, segreti inconfessabili. La suspence sa coinvolgere con efficacia e innesca una naturale empatia con i personaggi, siano essi le vittime, gli investigatori o i colpevoli. Pagina dopo pagina la concentrazione diventa massima, tanto che si dimentica quello che ci circonda per il piacere del brivido, di quella minaccia eccitante perché irreale. Ogni riga di scrittura si colora di giallo, infondo, diceva Alfred Hitchcock, “un bel crimine piace a tutti, purché tu non sia la vittima”.