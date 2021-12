Unesco, arte dei presepi patrimonio dell’umanità: primo passo in Consiglio regionale

“La Campania sosterrà la candidatura dell’arte del presepe all’Unesco. Lo annuncia la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo M5s Valeria Ciarambino riferendo dell’emendamento con cui è stato ottenuto l’impegno della Regione Campania “a mettere in campo ogni misura possibile per predisporre e sostenere la candidatura dell’arte dei presepi napoletani nella Lista del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco”. La vicepresidente del consiglio regionale campano ricorda anche la difficile fase “dei presepiali di San Gregorio Armeno, colpiti duramente degli effetti della crisi pandemica”.

“I maestri presepiali napoletani rappresentano un’eccellenza che non ha eguali al mondo – osserva Ciarambino – troppe volte identificati come semplici artigiani, la loro è una vera e propria arte che reca con sé la storia e la tradizione pluricentenaria del nostro capoluogo”. “Un’arte che abbiamo il dovere di valorizzare e salvaguardare con ogni mezzo e iniziativa – prosegue la deputata regionale – soprattutto in questa fase, durante la quale non abbiamo mai smesso di batterci al fianco dei presepiali di San Gregorio Armeno, colpiti duramente degli effetti della crisi pandemica”. Ed è per questo che “sono soddisfatta” dell’emendamento “a mia firma”; grazie al quale abbiamo “ottenuto l’impegno della Regione Campania a mettere in campo ogni misura possibile per predisporre e sostenere la candidatura dell’arte dei presepi napoletani nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco”. Con l’approvazione dell’emendamento – spiega ancora Ciarambino – “la Giunta istituirà un Comitato promotore, composto dai rappresentanti degli artigiani dei presepi napoletani tradizionali, che rappresenterà un momento di confronto e di raccolta di proposte e iniziative tese a redigere il dossier a sostegno della candidatura. Un processo che seguirò in prima persona – conclude – a tutela di una tradizione centenaria e che rappresenta una delle principali attrattive nell’offerta turistica di Napoli”.