Unesco, congresso internazionale a Napoli da domenica 27. Evento finale con Sangiuliano, Tajani e Azoulay

Dal 27 al 29 novembre, a Napoli, a Palazzo Reale, si svolgera’ l’evento “Cultural Heritage in the 21st Century”. L’Italia ospitera’ rappresentanti ed esperti dei 194 Stati membri Unesco per elaborare risposte comuni alle nuove sfide poste al Patrimonio mondiale e immateriale dell’umanita’. L’evento – organizzato congiuntamente da ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ministero della Cultura e Unesco, con il sostegno del Comune di Napoli – affrontera’, nel corso di sette sessioni tematiche, i temi dell’urbanizzazione, del turismo eccessivo, dei cambiamenti climatici e dei conflitti. Sara’ un’occasione per condividere con gli altri membri dell’Organizzazione le riconosciute competenze italiane in tema di tutela del Patrimonio mondiale materiale e immateriale. I lavori, aperti alla stampa che potra’ seguire anche da una sala d’ascolto con collegamento audio/video, avranno inizio nella mattinata di lunedi’ 27 con i saluti istituzionali. La conclusione e’ prevista per il 29 novembre con il lancio della “Call for Action” alla presenza del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e dalla Direttrice Generale dell’Unesco, Audrey Azoulay. A seguire, si svolgera’ una conferenza stampa congiunta, che potra’ essere seguita in presenza dalla stampa. L’evento sara’ integralmente trasmesso in diretta streaming, in tre lingue (italiano, inglese, francese), attraverso i canali social Unesco.