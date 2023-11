Unesco, da lunedì 27 a Napoli la Conferenza internazionale sulle sfide del patrimonio culturale nel XXI secolo

Dal 27 al 29 novembre, l’Unesco e l’Italia organizzano al Palazzo Reale di Napoli una conferenza internazionale incentrata sulle sfide che il patrimonio culturale deve affrontare nel XXI secolo. Decine di esperti e rappresentanti degli Stati membri dell’Unesco sono attesi per discutere i nuovi modi e mezzi per salvaguardare il nostro patrimonio tangibile e intangibile, nonché le sfide contemporanee legate alla loro conservazione. Partecipano Audrey Azoulay, Direttore generale dell’Unesco, Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura italiano. “Questa conferenza internazionale dell’Unesco – si legge in una nota – celebrerà il patrimonio in tutte le sue forme, basandosi sui numerosi risultati della Convenzione sul Patrimonio Mondiale – che ha celebrato il suo 50° anniversario nel 2022 – e su quelli della Convenzione sul Patrimonio Culturale Immateriale – che celebra il suo 20° anniversario nel 2023. Questo evento è anche un’occasione per onorare Napoli stessa, una città con un ricco patrimonio cosmopolita che abbraccia tre millenni. Il suo centro storico è stato inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco dal 1995. La città è anche la patria dell’arte del pizzaiolo napoletano, una pratica che è stata inserita nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco dal 2017”.

L’incontro riunirà ministri ed esperti provenienti da diverse regioni del mondo per discutere del ruolo del patrimonio come forza trainante per lo sviluppo sostenibile, la pace e la stabilità, nonché delle numerose sfide che la sua salvaguardia deve affrontare nel XXI secolo. Particolare enfasi sarà posta sulle popolazioni locali e indigene, che sono i principali custodi della diversità culturale, ma non sono ancora sufficientemente coinvolte nella creazione e nell’attuazione delle politiche di salvaguardia. La conferenza culminerà in un Appello all’azione, che sarà presentato mercoledì 29 novembre alle 18:00 da Ernesto Ottone, vicedirettore generale dell’Unesco per la Cultura, insieme a rappresentanti italiani. Lo stesso giorno, alle 19,20, è prevista una conferenza stampa di chiusura.