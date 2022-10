Un’esperienza significativa nella docenza di biblioteconomia

di Giorgio Mellucci

Un’esperienza di prospettiva come quella vissuta dal sottoscritto nella sua attività di docente: A settembre ho tenuto un corso di biblioteconomia per la qualifica di Coordinatore Amministrativo ed ho in questa sede parlato dell’archiviazione , compilazione e registrazione dei documenti contabili, in relazione alle attività economich, finanziarie e fiscali nell’ambito della gestione dei servizi informatici . Il programma complessivo si componeva di vari compiti didattici tra i quali necessario e specifico era quello dei servizi inerenti le figure di bibliotecario e archivista (catalogazione e descrizione degli atti ) , per i quali ho tenuto le lezioni presso la sede dell’Ente di Formazione di Napoli “Campania Futura Srl ” ( Ente accreditato presso la Regione Campania – Fondo paritetico per la formazione continua nelle imprese del comparto Scuola e del comparto Socio – Sanitario –Assistenziale – Educativo ) gestita dal dott. Ciro Cerotto . Al termine del corso , dopo aver superato un esame viene rilasciata la qualifica professionale di Coordinatore Amministrativo. Questa esperienza di insegnamento è stata interessante , utile e formativa perché ha messo in contatto con un mondo nuovo ed eterogeneo dal punto di vista culturale e sociale : diplomati con laureati , giovani piu’ o meno di diversa estrazione tutti tesi all’ottenimento di quel titolo che in una fase cosi difficile dal punto di vista professionale assume un significato importante e qualificante . Tutto ciò porta a sentirsi responsabilizzato per la funzione del compito di docente : Mi sembrava di essere uno di loro con la voglia di contribuire a uno sbocco positivo . Sono stato ascoltato da persone attente e reciprocamente ritengo di aver attraversato un’esperienza positiva sia per me che per gli altri .

Con riferimento al periodo attuale, segnalerei anche la supplenza presso l’Università la quale ha contribuito ad arricchirmi professionalmente ed

infine mi rivolgo anche se a distanza a tutti quei giovani i quali hanno avuto la pazienza di ascoltare le mie lezioni; Simona, Luisanna, Ilaria , Sarah ,Federica, Martina, Alessandro , Antonio, Anna , Ilaria M. , Pietro , Francesco , Nicoletta , Mariagrazia

accompagnato ad un sincero in bocca al lupo per il loro futuro .