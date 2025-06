Un’Estate da Belvedere festeggia dieci anni con 18 eventi tra San Leucio e la Reggia di Caserta

Un’Estate da Belvedere compie 10 anni. Il festival che anima l’estate casertana, prodotto e organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione, con il patrocinio del Comune di Caserta, si terrà dal 27 giugno al 26 settembre 2025.

Anche quest’anno i vari eventi in cartellone avranno luogo in due venue di grande fascino, entrambe dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Oltre alla classica location del Belvedere di San Leucio – che da dieci anni accoglie gli spettacoli del festival – sono in programma grandi eventi anche nello spazio antistante la Reggia di Caserta.

In totale saranno 18 appuntamenti di musica e teatro, con importanti artisti italiani e internazionali, suddivisi tra la Belvedere Session a giugno e luglio (realizzata in collaborazione con Ventidieci) e la Reggia Session nel mese di settembre (con la collaborazione di Friends & Partners, Magellano Concerti e Vivo Concerti), con un programma che si rivolge a un pubblico eterogeneo.

Tra gli ospiti attesi quest’anno, star internazionali come Anastacia e Marcus Miller, la rivelazione dell’ultimo festival di Sanremo, Lucio Corsi, i cantautori Cristiano De André e Diodato. Ma anche protagonisti del teatro e del cinema come Vincenzo Salemme, Edoardo Leo, Enrico Brignano, Massimiliano Gallo e Maurizio Battista. E i grandi big della musica italiana: Francesco de Gregori, Giorgia, Gianna Nannini, Rocco Hunt e Tananai.

Main event fuori cartellone, Luciano Ligabue atteso alla Reggia di Caserta il 6 settembre con “La notte di certe notti“.

Un cast ampio e variegato, con eventi distribuiti nell’arco di tutta la stagione estiva, che porteranno a Caserta spettatori da tutta la Campania e anche da fuori regione.

Ad inaugurare la decima edizione di Un’Estate da Belvedere, venerdì 27 giugno, sarà la comicità irriverente di Enrico Brignano. Il comico, showman e attore romano porta in scena al Belvedere di San Leucio l’esilarante one man show, “Bello di Mamma”.

Martedì 8 luglio, il secondo appuntamento della rassegna vedrà protagonista il cantautore Cristiano De Andrè, con un concerto dedicato a suo padre Fabrizio dal titolo evocativo: “De André canta De André – Best of Estate 2025”, con i grandi classici dell’indimenticabile Faber.

Giovedì 10 luglio, spazio alla comicità di Maurizio Battista con il suo “Summer Tour”: l’artista romano esplora le intricatissime e divertenti sfumature della vita attraverso il suo caratteristico occhio dissacrante, con la sua tipica autoironia.

Il giorno seguente (11 luglio) tocca a Massimiliano Gallo, in scena a San Leucio con il nuovo spettacolo “Anni ’90… Noi che volevamo la favola”. Con lui, l’attrice Shalana Santana, la cantante Carmen Scognamiglio e cinque musicisti diretti dal maestro Mimmo Napolitano.

Domenica 13 luglio uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione: il concerto di Lucio Corsi. Il cantautore toscano, vera grande rivelazione musicale di questo 2025, si esibirà a Caserta nella sua unica estiva data in Campania, per presentare live i brani del nuovo album “Volevo essere un duro” (Sugar Music).

Mercoledì 16 luglio arriva a Caserta, per il suo unico live al sud Italia, una leggenda del jazz: Marcus Miller. Storico collaboratore di Miles Davis, il bassista, compositore e produttore originario di New York è uno dei personaggi più influenti della scena musicale contemporanea, capace di spaziare oltre i generi della black music.

Venerdì 18 luglio un altro grande evento con la superstar statunitense Anastacia. Nella sua unica data al sud Italia, la cantante che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo torna a esibirsi in Europa per un tour estivo che promette emozioni indimenticabili, dopo il successo delle sue recenti produzioni e dell’ultimo album “Our Songs“.

Domenica 20 luglio tocca a uno dei cantautori più intensi ed eleganti della scena italiana, Diodato. La sua musica è un mix di rock, sonorità raffinate, influenze della tradizione cantautorale e richiami alla musica per film.

Mercoledì 23 luglio Edoardo Leo porta in scena al Belvedere di San Leucio, “Ti racconto una storia” (letture semiserie e tragicomiche).Un reading-spettacolo, con musiche di Jonis Bascir, che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi.

A chiudere la serie di appuntamenti della Belvedere Session, Il 24 e 25 luglio, sono le due serate con Vincenzo Salemme e la sua nuova commedia “Ogni promessa è debito”. Una divertente pièce scritta e diretta dallo stesso drammaturgo, regista, scrittore e attore flegreo che intreccia umorismo e temi profondi.

Ad aprire la tranche di grandi concerti della Reggia Session, in piazza Carlo di Borbone, l’ 11 settembre, è Rocco Hunt. Il cantautore e rapper salernitano presenta live nella sua unica data campana i brani dell’ultimo album “Ragazzo di giù” (Epic Records / Sony Music Italy) oltre ai suoi più grandi successi.

Due giorni dopo (13 settembre) è la volta di un altro artista molto amato dalle nuove generazioni: Tananai. Il concerto di Caserta – in piazza Carlo di Borbone – sarà la festa finale del suo “Calmocobra Live Tour” che ha riscosso nell’ultimo biennio un grande successo, con concerti sold out in tutta Italia.

Lunedì 15 settembre Francesco De Gregori con un concerto speciale davanti alla Reggia di Caserta festeggia il 50° anniversario dall’uscita di “Rimmel”, il suo quarto album in studio, pubblicato nel 1975 e divenuto una pietra miliare della musica italiana.

Il 16 settembre e successivamente il 26 settembre, è attesa a Caserta per due imperdibili concerti, Giorgia. La cantante romana, considerata una delle più belle voci italiane di sempre, festeggia i 30 anni di carriera con il “Come Saprei Live 2025”.

Il 17 settembre un’altra grande cantante italiana, Gianna Nannini, arriva a Caserta con uno speciale rock show . L’atteso concerto casertano si inserisce nel più ampio mosaico “Sei nell’anima”, che comprende l’album omonimo pubblicato lo scorso marzo per Columbia Records/Sony Music Italy e il film disponibile su Netflix, tratto dal libro autobiografico.

I biglietti per assistere agli spettacoli di Un’Estate da Belvedere sono disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2 e nei principali punti vendita regionali.