“Un’Estate da Belvedere” si arricchisce: arriva Cristiano De André con le canzoni di Faber

A grande richiesta, dopo aver registrato sold out in ogni tappa di “De André canta De André best of tour teatrale”, quest’estate cristiano de andré si esibirà in concerto in tutta Italia con “De André canta De André best of estate 2025”, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.

Alle tappe già annunciate del nuovo viaggio, in cui l’unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano racconta il padre attingendo dall’immenso repertorio di Fabrizio, si aggiunge una nuova data in Campania: l’appuntamento è per martedì 8 luglio al Belvedere di San Leucio di Caserta nell’ambito della decima edizione del festival “Un’Estate da Belvedere”.

Il progetto “De André canta De André” si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010), “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023), dopo vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio e dopo aver registrato il tutto esaurito in ogni tappa del “De André canta De André best of tour teatrale”.

Con “De André canta De André best of estate 2025” Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti.

Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.

Il tour è prodotto e organizzato da Trident Music. La tappa a Caserta è a cura di Anni 60 produzioni (www.anni60produzioni.com) e LWR.

I biglietti per la data sono disponibili in prevendita dalle ore 14 di oggi, giovedì 24 aprile, su Ticketone e TicketMaster.

Il concerto di Cristiano De André a Caserta si aggiunge al cartellone della decima edizione di Un’Estate da Belvedere che anche quest’anno si terrà in due venue, entrambe dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Oltre alla classica location del Belvedere di San Leucio – che da dieci anni accoglie gli spettacoli del festival – sono in programma eventi anche nello spazio antistante la Reggia di Caserta, il prossimo settembre. Già annunciati: Enrico Brignano (27 giugno), Maurizio Battista (10 luglio), Massimiliano Gallo (11 luglio), Lucio Corsi (13 luglio), Marcus Miller (16 luglio), Anastacia (18 luglio), Diodato (20 luglio), Edoardo Leo (23 luglio) e Vincenzo Salemme (24 luglio), per Belvedere Session. Mentre, Rocco Hunt (11 settembre), Tananai (13 settembre), Francesco De Gregori (15 settembre), Giorgia (16 settembre e 26 settembre) e Gianna Nannini (17 settembre) saranno protagonisti di Reggia Session. Main event fuori cartellone, Luciano Ligabue il 6 settembre alla Reggia di Caserta con “La notte di certe notti”.