Ungheria, Becchi: “Orban premiato perché fa interessi popolo”

(Adnkronos) – “Il mio tweet è stato il primo a dare informazione in Italia della vittoria di Orban”. Interpellato dall’AdnKronos, Paolo Becchi, professore di Filosofia del diritto a Genova, tra gli ideologi del sovranismo in Italia, sottolinea la sua attenzione al voto nel paese magiaro, con la nuova affermazione di Viktor Orban. Poi aggiunge: “Orban ha vinto contro tutti i partiti di destra e di sinistra, che hanno fatto fronte comune contro di lui, ma se fai gli interessi del tuo popolo il popolo ti vota e vinci anche da solo”, è il ragionamento.

Il filosofo genovese analizza il voto: “Ha vinto – dice – perché quello che sta facendo, lo fa per il popolo, anche compiendo scelte diverse da tutti gli altri paesi, ad esempio riguardo alle sanzioni per la Russia e agli invii di armi in Ucraina”. Secondo Becchi per Orban “c’è un programma che si riassume nel ‘prima gli ungheresi’, per questo il popolo lo premia, anche da solo. E quel programma – auspica – dovrebbe contare anche da noi, dovrebbe valere qui il ‘prima gli italiani'”.