Ungheria lancia slogan presidenza Ue: “Make Europe Great Again”

Roma, 18 giu. (askanews) – “Make Europe Great Again” è il motto ufficiale dell’Ungheria per la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea che inizierà a luglio. Il paese ha annunciato lo slogan e il nuovo logo in un video pubblicato su X.

Lo slogan è una copia quasi esatta di quello adottato dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che in precedenza aveva elogiato il primo ministro ungherese Viktor Orbán. Secondo una dichiarazione della presidenza ungherese, il logo del cubo presentato insieme allo slogan “MEGA” è stato ispirato dalla “famosa invenzione ungherese, il cubo di Rubik”, che quest’anno celebra il suo cinquantesimo anniversario.

Il cubo presenta la bandiera ungherese su un lato e la bandiera dell’UE sull’altro. Non è la prima volta che l’Ungheria fa eco al linguaggio di Trump: a maggio, Orbán ha tenuto la terza CPAC (Conservative Political Action Conference) annuale in stile americano in Ungheria.