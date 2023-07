Ungheria, Mirco Mariani con gli Extraliscio allo Sziget di Budapest

Dopo essersi fatto conoscere dal palco del Festival di Sanremo, aver partecipato alle colonne sono di film come “Lei mi parla ancora” di Pupi Avati e “Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza” di Elisabetta Sgarbi, ed essersi esibito non solo in tutta Italia ma anche all’estero, Mirco Mariani alla guida degli Extraliscio è in tour con una serie di concerti. Dopo i concerti di quest’anno a Parigi e a Vienna, gli Extraliscio si esibiranno allo Sziget Festival di Budapest il 12 agosto, il più grande festival musicale europeo. Prosegue intanto il tour in tutta Italia.Gli Extraliscio, guidati dalla follia polistrumentale dell’eclettico Mariani, eseguono sul palco le canzoni che li hanno consacrati, come “Bianca Luce Nera”, “La nave sul Monte”, “Amarsi come una regina” e “Capelli Blu”, i brani dell’ultimo album “Romantic Robot” (prodotto dall’etichetta Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi e distribuito da Sony Music Italy) e si lasciano trasportare di volta in volta da nuove ispirazioni Techno Liscio. Sul palco Mirco Mariani (pianoforte, synth, mellotron, chitarra noise, voce) con Enrico Milli (tromba, flicorno, fisarmonica, mellotron, synth), Niccolò Scalabrin (contrabbasso, basso elettrico), Gaetano Alfonsi (batteria) e Mattia Dallara (elettronica e campionamenti) ai quali non di rado si aggiungono degli ospiti speciali che rendono ancora più imprevedibile ogni concerto.