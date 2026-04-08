Ungheria, Salvini: confido in riconferma Orban, grande leader

Milano, 8 apr. (askanews) – “Con tutte le ingerenze che ci sono in giro non mi stupisce e non mi rammarica. È un voto importante per i cittadini ungheresi e per quelli europei che credono nei valori della pace e dell’indipendenza”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini nella conferenza stampa nella sede della Stampa Estera a Roma rispondendo a una domanda sulla presenza del vice presidente Usa J.D. Vance in Ungheria a pochi giorni dalle elezioni.

“Viktor è un amico, ha fatto scelte di autonomia, ma non mi permetto di interferire”, ha aggiunto. “Stimo Orban, confido in una sua riconferma: è un grande leader, una persona di valore e di coraggio, di cui gli ungheresi e l’Europa hanno bisogno”.