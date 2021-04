Unica, mozzarella biologica e natura per una grande scommessa imprenditoriale

Una storia di grande coraggio imprenditoriale. E’ così che si presenta UNICA, il brand che domenica 18 aprile fa il suo esordio a Pellezzano (Salerno) nella splendida cornice degli archi dell’acquedotto medievale di via Sabato De Vita. UNICA è un’idea, un concetto che la famiglia Liguori ha portato avanti con caparbietà, nonostante la pandemia e tutte le difficoltà che ne sono derivate per chi fa impresa. Il fulcro della splendida location, immersa in un parco di 10mila metri quadri, è il Caseificio Biologico: qui, in una struttura completamente ecosostenibile, realizzata quasi interamente in acciaio, legno e vetro, si produce mozzarella di bufala con latte che proviene dagli allevamenti del gruppo Liguori, tutti allocati a Paestum. Sia all’interno che all’esterno la struttura è concepita per rispondere a qualsiasi tipo di esigenza: area pic-nic per famiglie e amanti dell’aria aperta, area bambini con animazione, area per ristorazione, apertivi, degustazioni a beneficio tanto di chi cerca momenti di svago, in coppia o comitiva, quanto di chi ha esigenza di organizzare incontri di lavoro in un luogo distinto e accogliente. “Abbiamo scelto Pellezzano – spiega Raffaele Liguori, titolare della struttura, sotto gli occhi attenti del papà Gino – perché la nostra famiglia ha un forte legame con questo Comune. UNICA nasce dall’idea di portare a due passi dal centro di Salerno, e comunque in un luogo facilmente raggiungibile da tutti gli accessi autostradali e stradali, i sapori e i prodotti di Paestum e, più in generale, del Cilento e specificamente di Cicerale, che è la nostra casa”. In quello che è un vero e proprio Parco del Gusto “la mozzarella di bufala prodotta con latte biologico – spiega Liguori – è protagonista indiscussa della nostra offerta, ma abbiamo tantissimi altri prodotti di qualità che i nostri ospiti potranno gustare quando sarà aperta l’area ristorazione. Stesso discorso per i dolci, tutti prodotti da un nostro chef, e gli yogurt che nascono dallo stesso latte utilizzato per le mozzarelle. Un ringraziamento particolare – aggiunge Raffaele Liguori – va al sindaco Morra e all’amministrazione comunale di Pellezzano, che hanno dato sostegno a questo progetto fin dall’inizio”. Per il primo cittadino di Pellezzano, Francesco Morra, “quello della famiglia Liguori è un esempio di straordinaria capacità imprenditoriale. Oltre a creare un polo dei sapori hanno completamente riqualificato, rispettando criteri di sostenibilità ambientale, un’area che negli anni era abbandonata a se stessa. Noi, come amministrazione, abbiamo dato tutto il supporto necessario perché chiunque ha idee, proposte di qualità e intraprendenza ci trova al suo fianco”. Prodotti tipici di qualità, buona cucina, enormi spazi a disposizione e, in aggiunta, eventi e cultura. All’ingresso, infatti, è stata realizzata un’area completamente naturale per ospitare spettacoli di qualsiasi genere, iniziative, manifestazioni.