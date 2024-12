Unicef-Clementoni, via all’iniziativa “regalo sospeso” a Napoli. Sal Da Vinci consegna i doni ai piccoli degenti

È ripartita da Napoligiovedì 28 novembre l’iniziativa del “Regalo sospeso” realizzata dall’Unicef Italia in collaborazione con Clementoni a favore di oltre 2.400 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in Italia e di tanti bambini vulnerabili nel mondo.

I Regali sospesi sono “speciali cofanetti regalo” creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Ogni cofanetto contiene: un libretto giochi e attività, le carte Memo sui diritti dei bambini, degli adesivi e la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in parole semplici.

A Napoli il direttore generale dell’Unicef Italia Paolo Rozera, il cantante e testimonial Unicef Sal Da Vinci, la presidente dell’Unicef Campania Emilia Narciso e il presidente dell’Unicef Napoli Tommaso Montini, hanno consegnato i regali sospesi ai bambini ospiti presso l’Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon e l’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Federico II”.

“Grazie a Unicef Italia che, con l’iniziativa del regalo sospeso è vicino ai nostri piccoli pazienti, un gesto dal forte valore all’insegna della salvaguardia dei diritti dell’infanzia – ha dichiarato Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono-Pausilipon -. I doni consegnati oggi, infatti, non solo portano gioia e conforto ai bambini ricoverati, ma rappresentano anche un importante gesto di solidarietà”.

“Grazie ad Unicef Italia ed all’artista e amico Sal Da Vinci per aver portato leggerezza ed allegria tra le corsie del nostro ospedale. Donare sorrisi ai bambini ed alle loro mamme in un momento così difficile per loro è il più prezioso dei regali” dichiara Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon.

“Sono accanto a l’Unicef nell’ambito dei programmi destinati al cosiddetto “terzo mondo” e ringrazio Uicefn per la sensibilità e l’attenzione verso i bambini ricoverati con malattie infettive presso il Centro di riferimento della Federico II – affermato Alfredo Guarino, Direttore del Reparto malattie infettive pediatriche dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Federico II -. Questi bambini vivono un doppio isolamento, sono tolti dal loro ambiente ma inevitabilmente non fanno parte della comunità dei bambini in ospedale in ragione della potenziale contagiosità” ha dichiarato”.

È possibile sostenere la campagna dell’Unicef, ideata dai giovani volontari Younicef a fronte di un contributo minimo di 10 euro e destinare così un “ , ideata dai giovani volontari Younicef a fronte di un contributo minimo di 10 euro e destinare così un “ Regalo sospeso ” targato Clementoni effettuando una donazione presso i Comitati locali UNICEF e on line . Le donazioni andranno a sostenere i programmi dell’Unicef a favore di tanti bambini e bambine in difficoltà nel mondo. I Regali sospesi saranno consegnati dai rappresentanti dell’Unicef e di Clementoni e dai volontari del gruppo Younicef a circa 2.500 bambini in Italia, ospiti delle strutture che hanno aderito all’iniziativa.

Nel mese di dicembre ci saranno altre 4 speciali consegne speciali in alcuni ospedali a Ancona, Firenze, Milano e Roma con alcuni testimonial d’eccezione.