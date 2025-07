Unicef Italia e Nuova Fiera Levante firmano accordo di collaborazione

ROMA (ITALPRESS) – L’UNICEF Italia e la Nuova Fiera del Levante Srl hanno firmato un accordo di collaborazione della durata di 3 anni per promuovere i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e realizzare attività di raccolta fondi a sostegno dei programmi dell’UNICEF a favore dei bambini più vulnerabili nel mondo.

Hanno partecipato alla firma Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia, e Gaetano Frulli, Presidente della Nuova Fiera del Levante Srl.

“Come UNICEF da sempre siamo impegnati affinchè ogni bambino veda rispettati e pienamente attuati i propri diritti a nascere, crescere e prosperare. Prendersi cura dell’infanzia vuol dire prendersi cura del futuro delle nostre società. Purtroppo però oggi tanti bambini nel mondo vedono la propria vita e il proprio futuro compromessi a causa di guerre, violenze, povertà, cambiamento climatico – dichiara Nicola Graziano, presidente dell’UNICEF Italia -. Ringrazio la Nuova Fiera del Levante per avere deciso di essere al nostro fianco e sostenere i programmi dell’UNICEF a favore di tanti bambini vulnerabili in tutto il mondo”.

“L’accordo che abbiamo firmato oggi, per noi di Nuova Fiera del Levante è in linea con il ruolo che ci vogliamo dare di azienda vicina alle organizzazioni del terzo settore e ringrazio UNICEF Italia di averci dato l’opportunità di farlo con loro. Per la prima volta, in 88 anni di storia della Campionaria della Fiera del Levante, siamo al fianco di un’organizzazione umanitaria per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – afferma Gaetano Frulli, Presidente della Nuova Fiera del Levante -. L’obiettivo è quello di avviare un percorso strutturato che vedrà realizzate diverse iniziative per supportare concretamente i programmi dell’UNICEF a favore dei bambini più vulnerabili in tutto il mondo”.

L’accordo di collaborazione prevede la realizzazione di attività di raccolta fondi da parte di Nuova Fiera del Levante a favore del Comitato Italiano per l’UNICEF per sostenere i programmi dell’organizzazione a sostegno di tanti bambini in emergenza nel mondo e promuovere i Diritti dei bambini in Italia e nel mondo.

Il primo appuntamento avverrà in occasione dell’ottantottesima edizione della Fiera Campionaria Internazionale che si terrà a Bari dal 13 al 21 settembre 2025. Per ogni biglietto venduto Nuova Fiera del Levante devolverà un importo pari al 5% sul prezzo di acquisto di ciascun biglietto di ingresso alla Campionaria 2025 per sostenere i programmi dell’UNICEF in tutto il mondo.

– Foto ufficio stampa Nuova Fiera del Levante –

(ITALPRESS).