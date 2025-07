Unico Campania, prosegue la digitalizzazione dei titoli di viaggio

Prosegue spedito il percorso di UnicoCampania verso una digitalizzazione sempre più robusta dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico in Campania. In queste settimane, infatti, gli utenti hanno iniziato ad utilizzare le nuove emettitrici installate prevalentemente nelle stazioni EAV. Si tratta delle prime cinquanta macchine delle settanta previste. Inoltre sono in aumento anche quelle disponibili nelle stazioni ANM. Per fine anno saranno 250 le nuove emettitrici a disposizione dell’utenza in grado di stampare biglietti dotati di QR code, emettere carnet di biglietti su supporto chip on paper e ricaricare abbonamenti mensili e annuali su smart card. Secondo quanto sottolinea Unico Campania “si amplia, in questo modo, ulteriormente, l’offerta di titoli di viaggio a disposizione dell’utenza, che può scegliere tra tutte le tipologie di biglietti, selezionando il Comune di partenza e quello di arrivo, optando per un titolo integrato o aziendale, da utilizzare subito o in una data prescelta. Il biglietto va sempre obliterato prima di intraprendere il viaggio scansionando il QrCode ai varchi abilitati. L’obiettivo è eliminare i biglietti magnetici entro il 2025 a favore dei nuovi titoli. Anche le campagne di comunicazione di UnicoCampania e delle Aziende beneficeranno dell’innovazione, avendo a disposizione un supporto più performante anche da questo punto di vista, che garantisce una migliore qualità grafica”. Proprio a questo riguardo, UnicoCampania “sta progettando il lancio di una serie “speciale” di titoli di viaggio che celebrano il tema della “legalità”. Il progetto si basa sull’idea di personalizzare i biglietti del trasporto pubblico locale con delle frasi emblematiche di personalità impegnate nella lotta alla criminalità. E’ un progetto che si basa su un assioma fondamentale, quello che le parole hanno potere: danno forma al pensiero, plasmano la società e possono avviare cambiamenti”. Partendo da questo presupposto, “il Consorzio vuole dare il suo contributo nella creazione di una cultura del rispetto delle leggi e dei diritti, attraverso messaggi in grado di educare alla legalità, diffondere valori civili, contrastare la criminalità e promuovere la coesione sociale” “Ulteriori campagne di comunicazione saranno, come consuetudine, attivate in occasione dei più importanti eventi culturali e sportivi in programma nelle nostre città e nella nostra Regione”, conclude la nota.