Unicocampania, acquistate 25mila mascherine per gli addetti al servizio col pubblico

Il Consorzio Unicocampania e’ pronto a distribuire alle Aziende del Trasporto pubblico locale 25mila mascherine Fp2 da mettere a disposizione degli addetti che lavorano a contatto con il pubblico. L’ordine di acquisto e’ stato concordato con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e con il Presidente della IV Commissione, Luca Cascone, al fine di garantire ai dipendenti delle Aziende di trasporto pubblico locale di continuare a svolgere il proprio lavoro in “sicurezza”. Il Consorzio Unicocampania ha, quindi, inviato, fin dal 16 marzo, l’ordinativo per le mascherine FFP2 che, in quanto dotate di una buona capacita’ di filtraggio, sono state promosse e consigliate sia dall’OMS, sia da altre autorita’ pubbliche che si occupano di protezione della salute, in quanto offrono un buon livello di protezione dal Coronavirus. La consegna delle mascherine al Consorzio e’ avvenuta il 3 aprile scorso. Il Consorzio si e’ fatto, altresi’, carico di raccogliere, nei giorni scorsi, le richieste delle diverse Aziende di Trasporto Pubblico circa i quantitativi necessari a ciascuna di esse, in base al personale impiegato in attivita’ a contattato con il pubblico. La distribuzione, pertanto, avverra’, nei prossimi giorni, in base alle richieste pervenute e consentira’ agli operatori del TPL di continuare a svolgere il loro essenziale servizio con la necessaria tutela contro i rischi di contagio.