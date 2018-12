Unicocampania, tariffe agevolate per i dottorandi

Da domani le agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico della Regione Campania già previste per gli studenti saranno estese anche ai dottorandi. Lo rende noto un comunicato di Unicocampania. Per chi si è già laureato ma risulta iscritto, per l’anno accademico in corso, – spiega il Consorzio – ai dottorandi presso le università della Regione Campania, è ora possibile richiedere un abbonamento annuale agevolato: gratuito, se il suo reddito ISEE non supera i 12.500 euro; a tariffa ridotta se, invece, il reddito ISEE è compreso tra i 12.500 e i 35.000 euro. Il limite di età per presentare la richiesta è fissato a 35 anni, più alto di quello previsto per gli studenti dei corsi di laurea ordinari e che è fissato a 26. Nella stessa ottica, si inquadra l’iniziativa di estendere le agevolazioni per gli studenti anche ai giovani assegnati al Centro per la Giustizia Minorile per la Campania che svolgono attività formative o progettuali presso strutture esterne. I beneficiari dell’agevolazione saranno individuati dalle Direzioni degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) tra gli utenti a carico della Giustizia Minorile. Saranno loro a presentare al Consorzio UnicoCampania l’elenco dei ragazzi ai quali verrà fornito l’abbonamento gratuito, abbonamento che – come già avviene per gli studenti campani che hanno beneficiato della campagna abbonamenti gratuiti varata, per il terzo anno consecutivo, dalla Regione Campania – avrà validità fino al 31 luglio 2019.