UniCredit: accordo con Sace, già disponibile la nuova Garanzia Futuro

UniCredit e Sace hanno rafforzato la partnership esistente siglando un ulteriore accordo che consente al gruppo bancario di mettere a disposizione delle imprese la nuova misura Garanzia Futuro, dedicata agli investimenti delle aziende italiane e in particolare delle Pmi. La nuova Garanzia Futuro di Sace è uno strumento di garanzia digitale e potrà coprire, nella misura del 70%, i finanziamenti erogati da UniCredit alle imprese italiane, incluse le Pmi, di importi in linea capitale compresi tra un minimo di 50 mila e un massimo di 50 milioni di euro e aventi una durata non superiore ai 20 anni. I prestiti potranno essere destinati a finanziare sia le spese da sostenere che i costi già sostenuti non oltre i 18 mesi antecedenti alla data della richiesta di finanziamento. “L’accordo con Sace – spiega Remo Taricani, deputy head per l’Italia di UniCredit – rappresenta un’ulteriore prova della fruttuosa collaborazione con Sace che ci ha portati, negli ultimi due anni, all’erogazione di circa 6 miliardi di euro di finanziamenti a favore di 1.200 realtà del sistema produttivo nazionale. Con questa nuova iniziativa consolidiamo ulteriormente il nostro supporto alle imprese italiane nei loro percorsi di sviluppo sui mercati globali, con l’obiettivo di innescare virtuosi processi di crescita anche sui territori in cui operano”. “Insieme a UniCredit vogliamo accompagnare nel futuro le imprese italiane, soprattutto le Pmi”, evidenzia Valerio Perinelli, chief business officer di Sace. “Con Garanzia Futuro – prosegue – diventa strutturale il nostro supporto agli investimenti delle aziende e all’economia italiana. Supportiamo tutte le imprese nella transizione sostenibile e l’innovazione, per rendere più efficienti i processi, aumentare il margine operativo e il merito di credito, per essere sempre più competitive in Italia e all’estero”.