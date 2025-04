UniCredit, ad inizio settimana si apre l’Ops su Banco Bpm

Lunedì si apre una nuova settimana di risiko bancario con l’avvio delle adesioni all’Ops di UniCredit su Banco Bpm, lanciata 5 mesi fa. Il periodo di offerta terminerà il 23 giugno. Restano diversi nodi da sciogliere, tra cui i vincoli posti dal governo tramite il golden power su credito, esposizione in Russia e investimenti in titoli italiani.

Il Cda di Banco Bpm ha ribadito giovedì il suo netto rifiuto all’offerta, ritenendola “non nell’interesse degli azionisti” e giudicando i termini “inadeguati” dopo un’accurata analisi delle informazioni disponibili. L’Ops è stata approvata dalla Bce il 28 marzo, seguita dal via libera di Consob e Ivass (sulle partecipazioni assicurative), mentre resta in attesa il giudizio della Commissione europea in tema di concorrenza, con possibili richieste di cessione di filiali.

L’offerta di Unicredit è basata su uno scambio azionario: agli azionisti di Banco Bpm saranno offerte azioni UniCredit nel rapporto di 1 a 0,175. Secondo Equita, l’aggregazione potrebbe generare benefici per gli azionisti di entrambe le banche, ma operazioni carta contro carta come questa storicamente offrono premi più ridotti rispetto alle offerte in contanti. Ai prezzi attuali, Banco Bpm tratta con un premio di circa il 6 per cento rispetto al valore implicito dell’offerta, ma rispetto alla chiusura del 22 novembre 2024, il premio si limita a uno 0,5 per cento, considerato inadeguato da Piazza Meda poiché non riconosce un vero premio di controllo.

Inoltre, il recente lancio dell’Opa di Banco Bpm su Anima ha ridotto l’appeal dell’integrazione proposta da UniCredit. Banco Bpm avrebbe voluto applicare il beneficio patrimoniale del Danish Compromise, ma la Bce si è opposta. Questo ha spinto UniCredit a richiedere chiarimenti sugli impatti patrimoniali, lasciando aperta la possibilità di rinunciare all’offerta anche a ridosso della scadenza.

Un altro ostacolo riguarda la necessità per Unicredit di rinegoziare alcuni aspetti del golden power con il Governo. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha ricordato che la legge impone all’Esecutivo di valutare l’interesse nazionale, tema distinto dalle competenze della Bce.

Nel frattempo, UniCredit, alla ricerca di un appoggio politico, ha votato all’assemblea di Generali non la lista di Mediobanca (primo azionista con il 13,04 per cento), ma quella presentata da Caltagirone, segnalando la volontà di imprimere un cambio di rotta nelle strategie del Leone, in alleanza con Natixis nell’asset management.